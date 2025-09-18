А ртистът с много дарби Ваня Щерева представи нов проект.

Тя пусна песента „6 без 10“, която е създадена за час.

„Предстоеше ми яхтено пътешествие. Помислих си, че там ще е идеално за снимане на клип. Заминавахме с Алекс Богданска – ние редовно се снимаме една друга, и си казах – защо не.

Прегледах всички неиздадени песни от предстоящия ми албум, но никоя не подхождаше на това лятно настроение и безметежност, което предстоеше. Трябваше ми чисто нова песен“, разказва Щерева.

Така, само за един час, посред нощ на дивана се раждат мелодията и текстът на „6 без 10“, а на сутринта Камен Колев прави аранжимента и записват вокалите.

„Бяхме си обещали без телефони, но беше невъзможно да не запазя и това приключение“, сподели още певицата.

Монтажът е направен от нея, включва и кадри, предоставени от организаторите на яхтения фестивал.

„Много хора се мъчат да запазят връзки, които ги държат на тръни и не се чувстват щастливи в тях. Такива нездравословни отношения често прерастват в насилие. Моята рецепта е да си тръгваме незабавно от тях, да знаем, че някъде там ни чака по-добро. Да приемем с лекота изгубеното по пътя, да изберем да сме щастливи със себе си. Да дишаме свобода“, казва още Ваня Щерева.

Източник: БТА