З а пръв път в своята история Палестина вади красавица за конкурса "Мис Вселена" 2025.
Организаторите на световното състезание за хубавици са изпратили нарочно изявление до CNN, че е "удоволствие да потвърдят", че кралицата на красотата Надийн Аюб ще се състезава в конкурса "Мис Вселена" - 2025, пише медията.
⚡️JUST IN:— S2FUncensored (@S2FUncensored) August 20, 2025
Nadeen Ayoub, a 27-year-old Palestinian-Canadian model, has been chosen as Palestine's inaugural representative for the Miss Universe 2025 pageant. pic.twitter.com/sczhBMvmN0
От изявлението става ясно, че гледат на 27-годишната Надийн като олицетворение на устойчивостта и решителността, които определят ценностите на платформата.
Palestine will be represented for the very first time at Miss Universe by Nadeen Ayoub, hear her speech pic.twitter.com/DdhvtbxXq1— Mr Commonsense (@fopminui) August 20, 2025
Палестина ще се състезава за короната с още над 130 други страни и територии на 74-ия финал на "Мис Вселена", който ще се проведе на 21 ноември в Банкок.
"За мен е чест да обявя, че за първи път Палестина ще бъде представена на Мис Вселена", споделя самата Надийн.
"Тъй като Палестина е с разбито сърце - особено в Газа - аз нося гласа на народ, който отказва да бъде заглушен. Представям всяка палестинска жена и дете, чиято сила светът трябва да види", добавя красавицата.
Росица Лаханова