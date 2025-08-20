З а пръв път в своята история Палестина вади красавица за конкурса "Мис Вселена" 2025. 

Организаторите на световното състезание за хубавици са изпратили нарочно изявление до CNN, че е "удоволствие да потвърдят", че кралицата на красотата Надийн Аюб ще се състезава в конкурса "Мис Вселена" - 2025, пише медията.

От изявлението става ясно, че гледат на 27-годишната Надийн като олицетворение на устойчивостта и решителността, които определят ценностите на платформата.


 

 

Палестина ще се състезава за короната с още над 130 други страни и територии на 74-ия финал на "Мис Вселена", който ще се проведе на 21 ноември в Банкок.

"За мен е чест да обявя, че за първи път Палестина ще бъде представена на Мис Вселена", споделя самата Надийн.

"Тъй като Палестина е с разбито сърце - особено в Газа - аз нося гласа на народ, който отказва да бъде заглушен. Представям всяка палестинска жена и дете, чиято сила светът трябва да види", добавя красавицата.

Росица Лаханова Росица Лаханова
