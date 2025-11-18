А мериканският актьор Лив Шрайбер е бил хоспитализиран поради силно главоболие, съобщава TMZ.
В неделя 58-годишният Шрайбер се обадил на лекаря си, оплаквайки се от силно главоболие. Лекарят му посъветвал незабавно да отиде в болница. Шрайбер бил хоспитализиран и прекарал една нощ в клиника в Ню Йорк, където му били направени серия от изследвания.
Диагнозата на актьора в момента е неизвестна, но изданието отбелязва, че той може да говори и да ходи без никакви проблеми.
Американският актьор е известен с ролите си във филмите „X-Men Origins: Wolverine“, „Spotlight“ и „A Rainy Day in New York“, както и в телевизионния сериал „Ray Donovan“.