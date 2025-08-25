В енецианският филмов фестивал започва тази седмица, разстилайки червения килим за Джулия Робъртс и Джордж Клуни в поредица от световни премиери на бляскавото събитие върху пясъците на Лидо, предаде АФП, цитирана от NOVA.
Thrilled to be heading out to Venice again on Wednesday for @MetroUK to cover the film festival once more 🇮🇹🎥 Journo & PR friends, let me know if you'll be there too? Here are the movies I'm most looking forward to ➡️ https://t.co/PFtFgGEcfX #Venezia82 #BiennaleCinema2025 pic.twitter.com/u04zlQb2Ah— Tori Brazier (@dinotaur) August 25, 2025
Големи имена в киното ще пристигнат с водни таксита до венецианския морски курорт за фестивала, който започва в сряда — от Джуд Лоу до Ема Стоун — привличайки стотици фенове в надежда да зърнат любимите си звезди.
Сред прочутите режисьори в програмата на 82-ото издание са Вернер Херцог, Джим Джармуш, Катрин Бигълоу, Гъс ван Сант и Пак Чан-ук, който се завръща на фестивала след 20 години.
The Venice Film Festival starts next week!— NOT YET POPULAR (@NOTYETPOPULAR) August 24, 2025
Aug 27: La Grazia
Aug 28: Bugonia, Jay Kelly
Aug 29: After the Hunt, No Other Choice
Aug 30: Frankenstein
Aug 31: Father Mother Sister Brother
Sep 1: The Smashing Machine
Sep 2: A House of Dynamite
Sep 3: In the Hands of Dante pic.twitter.com/RrwpOuuqjZ
Венеция, една от най-важните сцени в международния филмов календар, представя както големи продукции с комерсиален потенциал — като филма на Бени Сафди „The Smashing Machine“.
Въпреки бляскавата обстановка, някои от включените филми, насочени към актуални теми, вероятно ще предизвикат дебати. Докато войната в Украйна продължава, Джуд Лоу ще изиграе руския президент Владимир Путин в биографичната лента на Оливие Асаяс „The Wizard of the Kremlin“. Режисьорът Каутер Бен Хания представя „The Voice of Hind Rajab“ — филм, заснет в Газа, който разказва истинската история на шестгодишно палестинско момиче, убито през януари 2024 г. от израелски сили.
Холивудската мегазвезда Джулия Робъртс ще направи венециански дебют в петък с филма на Лука Гуаданьино „After the Hunt“, посветен на случай на сексуално насилие в престижен американски университет; лентата участва извън конкурсната програма. След като миналата година зарадва почитателите си на червения килим, Джордж Клуни се завръща с ролята си в продукцията на Netflix „Jay Kelly“ на Ноа Баумбах, в която играе обичан актьор, преживяващ криза на идентичността; Адам Сандлър изпълнява поддържаща роля като негов мениджър.
The 82nd Venice Film Festival opens this week. What you should know: https://t.co/XxL2owjJlc— Live in Italy Magazine (@LiveinItalyMag) August 25, 2025
Няколко от лауреатите на Венеция, като „Nomadland“ и „Joker“, по-късно триумфираха и на „Оскар“-ите, което прави италианския фестивал важна платформа за старта на филмови успехи. Заглавия на стрийминг платформи като Netflix и Amazon също все по-често избират фестивала за световните си премиери.
Venice Film Festival starts in three days and Bugonia premieres in 4 days pic.twitter.com/gHvK3FKsTO— Rosa (@em1lystone) August 24, 2025
Двукратният носител на „Оскар“ и режисьор на „Sideways“ Александър Пейн председателства журито тази година и ще присъди „Златния лъв“ за най-добър филм на един от 21-те претенденти в основния конкурс на 6 септември.
В програмата за главната награда участват нови филми на режисьори като Асаяс, Гийермо дел Торо, Йоргос Лантимос и Катрин Бигълоу. Откриващата вечер в сряда ще предложи любовна история от редовния участник Паоло Сорентино. Сорентино, прочут с „La Grande Belleza“, отново работи със своя дългогодишен сътрудник Тони Сервило в „La Grazia“, ситуиран в Италия.
Just 2 days until the Venice Film Festival! pic.twitter.com/iI4kwiK1hD— linda (@itgirlbackup) August 25, 2025
Гръцкият Лантимос и Ема Стоун — екип, работил заедно по носителя на „Оскар“ „Poor Things“ — се събират отново за научнофантастичната „Bugonia“, в която високопоставена изпълнителка е отвлечена от хора, които смятат, че тя е извънземна. Мексиканецът дел Торо предлага „Frankenstein“ — мащабна интерпретация на класиката с участието на Оскар Айзък. Последната творба на Бигълоу („Zero Dark Thirty“, „The Hurt Locker“) е политическият трилър „A House of Dynamite“ с Идрис Елба; и двата филма ще бъдат стриймвани в Netflix.
Американецът Джим Джармуш участва за първи път в основната програма във Венеция с „Father, Mother, Sister, Brother“, който сам определя като „смешен и тъжен филм“, с участието на Кейт Бланшет, Адам Драйвър и Том Уейтс. Сред документалните предложения в основната програма е и новият филм на италианеца Джанфранко Рози „Sotto le Nuvole“ („Под облаците“), черно-бяла ода за Неапол.
Venice Film Festival isn’t just red carpets, it’s premieres on a lagoon. 🎬🇮🇹— Voyaah (@Voyaah_holidays) August 25, 2025
Gondolas instead of limos. Aperol instead of champagne.
From August 27–September 6, Venice turns into Hollywood in heels.
If you love cinema, this is your place to be pic.twitter.com/kosowDU5j2
Извън конкурса зрителите ще видят документални филми като профила на модния дизайнер Марк Джейкъбс от София Копола; новата творба на носителката на „Златен лъв“ Лаура Пойтрас за ветерана американски разследващ журналист Сеймър Херш; както и портрет на британската певица Мариан Фейтфул от творческия тандем Джейн Полард и Айън Форсайт.