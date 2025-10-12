К огато чуете думата “померан”, вероятно си представяте пухкаво, миниатюрно кученце с блестящи очи и красива усмивка.

Но зад тази сладка външност се крие истински характер и дълга история. Според стандарта на Международната киноложка федерация (FCI) померанът е не просто моден аксесоар, а добре структуриран и енергичен представител на шпицовете, част от породната група “Шпицове и примитиви”.

Померанът, известен още като шпиц джудже, е най-малкият представител на шпицовете. Въпреки миниатюрния си размер това е пропорционално куче със здрава структура и отличителна „пухкава“ визия.

Характеристики

Главата е типична, с лисича муцунка, високо поставени, малки, триъгълни уши. Очите са тъмни, погледът закачлив. Една от най-забележителните черти на померана е неговата богата двоен тип козина – мек подкосъм и дългият, прав, стърчащ външен косъм създават типичната “пухкава топка”.

Космената яка около врата напомня на лъвска грива. Опашката е богато окосмена, високо поставена, носена върху гърба.

Козината трябва да създава обем, но да има плътност и структура, а не да пада или да изглежда пухкаво-мека като памук. Козината с памучна структура не е просто естетически недостатък – тя нарушава породния тип и често е необратима, особено при козметично увреждане.

Отглеждането и поддръжката на правилната козина изискват внимание и качествена селекция! Козината на помераните регулира температурата и защитава кожата. Бръсненето нарушава структурата на козината и може да доведе до необратими увреждания – алопеция!

Бо не е порода!

Много хора вярват, че „Бо“ – известното куче, от социалните мрежи – е отделна порода.

Всъщност Бо е померан с подстригана козина и видима алопеция, затова изглежда различно. Със своя аристократичен външен вид, енергия и вярност помераните са чудесни другари за хора, готови да им отделят нужното време и грижа.

Ако търсите куче, което да е едновременно красиво, интелигентно и смело – померанът може би е вашето ново семейно бижу. Померанът е изключително бдителен, жив и привързан, те са горди и уверени кучета, които съчетават декоративна визия с темпераментен характер.

Макар да са жизнени и дълголетни, помераните могат да имат предразположености към някои здравословни проблеми:

• Луксация на колянната капачка – състояние, при което капачката „изскача“ от мястото си. Може да причини болка и нестабилна походка.

• Алопеция X (известна и като Black Skin Disease) – състояние, водещо до прогресивна загуба на козина и потъмняване на кожата. Често се отключва след бръснене и неправилен груминг, особено при кучета с неправилен тип, мека козина.

• Зъбни проблеми

Малкият размер на устата предразполага към задържане на млечни зъби, натрупване на зъбен камък и възпаления. Необходима е редовна стоматологична грижа.

Ако сте решили, че померанът е правилното куче за вас, изберете отговорен и легитимен развъдник, регистриран във FCI. Това не гарантира на 100% липса на здравословни проблеми, но значително намалява риска, тъй като такива развъдници следват стандарти за етична селекция, здравни тестове и правилен породен тип.

Куче от проверен източник не е просто красиво – то е резултат от грижа, селекция и любов към породата.

*Автор: Д-р Йоан Славчев

