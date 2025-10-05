О т древни времена в човешката история ябълката е плодът на изкушението. Такава е в Библията, където змията насърчава Ева да я откъсне и с загубва невинността си. Такава е и в мита за Троянската война, където Парис дава златната ябълка на Афродита и с това предизвиква гнева на Хера и Атина Палада. Мит или реалност – въпрос на художествени интерпретации, но докторите казват, че ябълката е и плодът на живота и всеки ден трябва да се хапва поне по една – сурова или сготвена. Ето няколко сладки, направо вълшебни идеи, които Йоланта Делибозова – Йоли, дава на yoli-bg.com.

Сочен сладкиш

Необходими продукти за форма 24 см:

За тесто:

3 яйца

200 г захар

ванилия

1 ч.л. канела

80 мл олио

2 големи ябълки

80 г нарязани орехи

250 г брашно

1 ч.л. бакпулвер

За заливка:

140 г кафява захар мусковадо

200 мл течна сметана

200 мл вода

100 г масло

Начин на приготвяне:

Разбъркайте яйцата със захарта, колкото добре да се смесят и да започнат да образуват пяна. Добавете олиото, ванилията, канелата и ябълките, нарязани на кубчета. Смесете брашното с бакпулвера и орехите. Сипете ги към яйчената смес и разбъркайте. Покрийте тортена форма с хартия за печене и изсипете вътре тестото. Загрейте фурната на 180 градуса и изпечете сладкиша за около 35-40 минути. За заливката смесете в малка тенджерка всички продукти и затоплете на котлона. Не е нужно сместа да завира, а само да се стопи захарта. Надупчете добре сладкиша с шишче или вилица. Залейте със соса. Оставете го да престои няколко часа, докато тестото поеме цялата течност и се охлади добре.

Може да оставите ябълките с кората, ако това не ви притеснява. При заливането не е нужно сладкишът или заливката да са студени. Спокойно може да залеете горещия блат с топлата заливка. Може да изпечете тестото и в по-голяма форма, ако искате сладкишът да стане по-нисък. Аз направих шоколадова глазура и гарнирах сладкиша със стафиди, орехи и шоколадови лешници и стафиди. Импровизирайте и сложете това, което обичате най-много. Да ви е сладко!

Винени

Необходими продукти за 4 порции:

4 средни ябълки

2 ч.ч. качествено червено вино

2 с.л. мед

1-2 гвоздейчета карамфил

1 малка пръчка канела

2-3 шушулки кардамон

кора от 1/2 портокал

За крем:

50 мл течна сметана

80 г млечен шоколад

20 г масло

Начин на приготвяне:

Обелете ябълките и ги издълбайте с малка лъжичка откъм долната им страна. Сложете ги в тенджерка, залейте ги с виното, добавете меда и подправките. Варете на тих огън, докато ябълките леко омекнат. Оставете ги да престоят във виното няколко часа, след което ги извадете и приберете в хладилника. Прецедете виното и го редуцирайте до 1/3. Трябва да получите плътен сос с концентриран вкус. Загрейте сметаната до кипване. Прибавете шоколада и маслото и разбъркайте на гладък крем. Напълнете студените ябълки с крема. Сервирайте ги охладени, залети с винен сос.

Пълнени с чийзкейк

Необходими продукти за 4 порции:

4 ябълки

3 с.л. натурално крем сирене

2 с.л. мед

няколко капки ромова есенция или 1 с.л. ром

ванилия

настъргана кора от 1/2 лимон

1 яйце

4 с.л. течна сметана

2 бисквити

1 с.л. натрошени бадеми

1 с.л. сушени червени боровинки

мед по желание

Начин на приготвяне:

В купичка разбъркайте сиренето заедно с меда, рома, ванилията и лимоновата кора. Добавете яйцето и сметаната. Разбъркайте отново. Трябва да получите гладка течна смес. Отрежете капачета на ябълките и ги издълбайте. Напълнете ги с крема и ги поставете в тава. За да не се кривят по време на печене, може да ги укрепите, като около всяка увиете малко алуминиево фолио. Изпечете ябълките за около 15-20 минути в загрята на 180 градуса фурна. Извадете ги и ги оставете да изстинат напълно. Сервирайте ябълките поръсени с натрошени бисквити, бадеми и боровинки. По желание ги полейте с малко мед. Да ви е сладко!

Бухти

Необходими продукти за 4 порции:

2 яйца

100 г захар

ванилия

200 г кисело мляко

1 равна ч.л. сода бикарбонат

2 ябълки, нарязани на дребни кубчета

1 с.л. захаросани лимонови корички или настъргана кора от 1 лимон

3 с.л. кокосови стърготини

2 с.л. нарязани сушени плодове по избор

200 г брашно

1/4 ч.л. сол

кристална, пудра захар или мед за поръсване

канела по желание

Начин на приготвяне:

Разбийте яйцата, захарта и ванилията до побеляване. Добавете киселото мляко с разтворената в него сода и разбъркайте. Към сместа прибавете ябълките, лимоновите корички, кокоса и сушените плодове. Накрая сипете брашното и солта. Разбъркайте добре всичко. На умерен огън загрейте олио. Изпържете малки бухти, като гребвате от сместа с лъжица. Отцедете ги върху кухненска салфетка. Сервирайте бухтите леко топли, оваляни в кристална канелена захар, поръсени с пудра или полети с мед. Да ви е сладко!

Пудинг

Необходими продукти за сладкиш 20 см:

50 г стопено масло + 10 г за намазване на формата

125 г захар

4 яйца

350 мл прясно мляко

150 г натурално крем сирене

2-3 с.л. ром или 1/2 капсула ромова есенция

2-3 с.л. стафиди

ванилия

3 с.л. натурално царевично нишесте

100 г брашно

3-4 кисели ябълки

За гарниране:

1-2 ябълки

вода

2 с.л. лимонов сок

1-2 с.л. светло желе по избор

Начин на приготвяне:

Загрейте фурната на 150 градуса и намажете дъното и стените на формата за печене с масло. На дъното поставете хартия за печене. В голяма купа разбъркайте с бъркалка до гладка консистенция маслото, захарта, яйцата, млякото, крем сиренето, рома, стафидите, ванилията, нишестето и брашното. Обелете ябълките и ги почистете от семките. Нарежете ги на тънки филийки и ги прибавете към пудинг сместа. Изсипете всичко във формата, притиснете ябълките с лъжица, за да не изплуват отгоре, и печете около 1 час. По време на печенето отново притиснете един-два пъти ябълките, за да потънат равномерно в крема. Охладете сладкиша и го оставете да престои в хладилника 1 ден, преди да го поднесете.

За гарниране нарежете ябълките на тънки резенчета. Бланширайте ги за 1 минута в кипяща вода, смесена с лимонов сок. Отцедете и охладете. Подредете ги върху сладкиша, намажете с желе и сервирайте. Да ви е сладко!

Съвети: Ако ползвате тортена форма с подвижен ринг, увийте я отвън с алуминиево фолио, за да предотвратите изтичане на крема в началото на печенето. Ако формата е стабилна и добре се затваря, това не е нужно. Може да ползвате и по-голяма форма. В този случай ще се получи по-нисък сладкиш. При печене в съд без подвижни страни: след като сладкишът е изстинал добре, внимателно го отделете отстрани с нож и обърнете в равна чиния.

Пълнена тиква

Необходими продукти за 2 порции:

1 тиква Хокайдо

1 с.л. мед

1-2 ябълки

20 г масло

3 с.л. кафява захар

1/3 ч.ч. течна гореща сметана

шепа накълцани на едро орехи и бадеми

настъргана кора от 1/2 портокал

2 с.л. стафиди

Начин на приготвяне:

Отрежете капаче на тиквата и отстранете семките. Намажете я отвътре с меда и изпечете до полуготовност в загрята на 200 градуса фурна за около 15 минути. Нарежете ябълките на кубчета, без да ги белите. Направете карамел от захарта и маслото, след което добавете внимателно сметаната. Разбъркайте и прибавете ябълките. Гответе 2-3 минути. Отстранете от огъня и към тях сипете ядките, портокаловата кора и стафидите. Разбъркайте и напълнете тиквата. Върнете обратно във фурната и печете още няколко минути, докато се зачервят апетитно ябълките. След като тиквата добре се охлади, я намажете отвън с мед и сервирайте. Да ви е сладко!

Сладкиш с ванилов крем

Необходими продукти:

За тестото:

125 г меко масло

3 с.л. захар

ванилия

настъргана кора от 1/2 лимон

1 яйце

200 г брашно

1/4 ч.л. бакпулвер

За пълнежа:

5-6 ябълки

2 с.л. масло

5 с.л. захар

1/2 ч.ч. стафиди или други сушени плодове

1/2 ч.ч. накълцани ядки по избор

2-3 с.л. коняк или ром

настъргана кора от 1/2 лимон

За крема:

1 пакетче ванилов инстантен крем

2 яйца

250 г заквасена сметана

1 ч.ч. прясно мляко

захар на вкус

Начин на приготвяне:

Обелете ябълките и ги нарежете на парченца. Сложете ги в тавичка, посипете ги със захарта, сложете маслото и лимоновата кора, полейте с коняк и изпечете, докато омекнат и леко се карамелизират. Извадете ги и прибавете стафидите и ядките. Оставете плънката да се охлади. Разбъркайте маслото със захарта и ванилията. Прибавете яйцето и лимоновата кора. С брашното, предварително пресято с бакпулвера, омесете меко тесто. Изсипете пакетчето крем в купа, сложете яйцата и ги разбъркайте с бъркалка. Добавете сметаната, а след това и млякото. Овкусете със захар според вкуса ви. Покрийте дъното на тортена форма 24 см с хартия за печене. Сложете 2/3 от тестото върху нея и с пръсти го разнесете равномерно по дъното на формата. Не е необходимо да го разточвате на кора и после да го прехвърляте във формата. Така е много по-лесно. С остатъка от тестото направете тънки фитили и ги залепете по страницата на формата. Отново с пръсти притиснете и оформете висок борд. С вилица надупчете маслената кора. Сипете ябълките върху тестото и ги разстелете равномерно. Върху тях излейте крема. Изпечете сладкиша в предварително загрята на 170 градуса фурна за около 40 минути. Може да проверите дали сладкишът е изпечен, като натиснете леко с пръсти крема отгоре. Трябва да е еластичен, но не твърд. Сервирайте сладкиша добре охладен и поръсен с пудра захар. Да ви е сладко!