Е лена Марага, 29-годишна учителка от католическа детска градина в околностите на Тревизо, Северна Италия, се превърна в център на национален дебат, след като беше уволнена заради профила си в OnlyFans, платформа, известна с публикуването на съдържание за възрастни.

Скандалът, започнал с разкритието на похотлив родител, закупил нейни снимки, бързо ескалира, когато съпругата му го залови и сподели информацията в социалните мрежи, предизвиквайки вълна от реакции. Случаят повдигна сериозни въпроси за границите между личния и професионалния живот, правото на свобода в частния живот и ниските заплати в образователния сектор, които принуждават учители да търсят алтернативни източници на доходи.

Elena Maraga, 29 anni, insegnante in una scuola cattolica di Trevignano, è al centro di un acceso dibattito dopo la scoperta del suo profilo su OnlyFans. "Il mio corpo è un belvedere, guardarlo non deve essere gratuito", ha dichiarato, difendendo la sua scelta di affiancare… pic.twitter.com/H2rDFRcPyk — Francesco®️ (@Frenkie_Woody) March 18, 2025

Издънка

Елена Марага, завършила педагогически науки и с петгодишен опит като учителка в католическа детска градина, беше временно отстранена без заплата през март 2025 г., след като родител разпозна нейния профил в OnlyFans под псевдонима iambabye. Според Марага бащата на един от нейните ученици закупил нейни снимки и ги споделил в група за футболни фенове в WhatsApp. Съпругата му, вместо да се обърне към него, сигнализирала училището, което поискало от Марага да изтрие профила си. Тя отказала, заявявайки, че дейността ѝ извън работно време е законна и не вреди на никого. „Не виждам нищо лошо в това да изразявам своята женственост и чувственост“, казва тя в интервю за италианското издание Open. „Горда съм с физическите си постижения и искам да ги покажа.“

Доверие

Училището, ръководено от католически принципи, обаче не споделяло нейната гледна точка. На 21 април 2025 г. Марага била официално уволнена поради „основателна причина“, като ръководството обяснило, че нейният профил в OnlyFans „противоречи на католическата насоченост на образователната програма“ и „нарушава доверието, необходимо за преподавателската роля“. Решението било ускорено от медийните изяви на Марага, в които тя открито защитавала правото си да поддържа профила си. „Шокиран съм, че католическо училище, което проповядва морал, третира служител по този начин“, коментира тя в радио интервю за CNN affiliate A2, подчертавайки липсата на директен диалог с ръководството, което общувало с нея само чрез официални писма.

Мотиви

Една от основните причини Марага да се присъедини към OnlyFans била ниската ѝ учителска заплата от около 1200 евро на месец (приблизително 2350 лв.), която тя описва като „несъстоятелна“ за покриване на основни разходи. „Живеенето с 1200 евро на месец е изтощително“, споделя тя. В интервю за телевизионното предаване Le Iene Марага разкрива, че с OnlyFans печели до 29 хиляди евро месечно, работейки само 4 часа на ден – сума, равна на почти двегодишен доход от преподаване. „Отворих профила преди месец – отчасти за забавление, отчасти от любопитство, отчасти за да видя дали наистина може да се печели. За един ден изкарвам колкото за месец в училище“, добавя тя.

Бодибилдинг

Марага, която е и състезателна бодибилдърка, подчертава, че нейното присъствие в OnlyFans е свързано с желанието ѝ да покаже резултатите от упоритата си работа върху тялото си. „Тялото ми е плод на дисциплина и труд. Смятам, че е редно да го използвам, включително и финансово“, казва тя пред местни медии. Въпреки че родителите ѝ, които са силно религиозни, не одобряват „допълнителната ѝ работа“, те я подкрепят, заявявайки, че на 29 години тя има правото на собствен избор.

Петиция

Elena Maraga, la prof di Onlyfans denuncia il papà che l'ha scoperta. pic.twitter.com/LHTfGmEJgf — Francesco®️ (@Frenkie_Woody) June 13, 2025

Случаят на Марага предизвика поляризирани реакции в Италия. Около 30 родители подписали петиция в нейна защита, като я описват като „фантастична“ учителка, чиято работа с децата е безупречна. „Има майки, които ме подкрепят и искат да продължа да преподавам на децата им“, споделя тя. Тези родители, заедно с най-големия италиански синдикат CGIL FLC, твърдят, че уволнението ѝ е несправедливо. Алвизе Спонца, генерален секретар на CGIL FLC в Тревизо, заявява: „Който иска да я уволни, няма законови основания. В договора няма клауза, която да забранява каквито и да било дейности в свободното време, а ако това е законно, никой не може да го оспори.“

От друга страна, част от обществото и родителите смятат, че поведението на Марага е неподходящо за учителка в католическо училище. „Става дума за етика. Ако си учител, трябва да даваш пример на учениците“, коментира потребител в социалните мрежи. Други обаче критикуват лицемерието на родителя, разкрил профила ѝ, отбелязвайки: „Какво търсеше бащата в OnlyFans? Хората, живеещи в стъклени къщи, трябва да внимават, когато хвърлят камъни.“

Кодекс

Случаят на Марага предизвика намесата на италианското Министерство на образованието, което обяви, че ще преразгледа разпоредбите за държавните служители от 2023 г., за да включи специфичен раздел, регулиращ използването на социални медии от учители. Планира се въвеждането на нов етичен кодекс, който ще забранява на учителите да участват в платформи като OnlyFans, като се посочва, че те трябва да „избягват изявления, изображения или поведение, които могат да навредят на престижа и репутацията“ на училищата. Федерацията на италианските детски градини (FISM) също изготви етичен кодекс от три страници, който ще бъде задължителен за всички новоназначени служители.

Намерения

Макар Марага да обмисля обжалване на уволнението си с помощта на синдиката CUB, тя не планира да се върне в класната стая. „Никога повече няма да стъпя в това училище. Те се представят за добри християни, но се държаха отвратително“, казва тя пред италианските медии. Вместо това тя се насочва към нова кариера като персонален треньор, като вече учи за изпит, който трябва да вземе до края на лятото. „Светът на персоналното обучение е по-отворен. OnlyFans работи добре за момента, но не искам да живея с това завинаги“, споделя тя.

Междувременно популярността ѝ в социалните мрежи нараства стремглаво – последователите ѝ в Instagram скочиха от 6000 на 31 хиляди за месец, а профилът ѝ в OnlyFans привлича все повече абонати. „Тези, които ме нападнаха, ми помогнаха, давайки ми гласност“, отбелязва тя, подчертавайки, че случаят ѝ е отворил дискусия за правата на жените и стигмата около създателите на съдържание за възрастни.

Elena Maraga è al centro delle polemiche in quanto è sia una maestra d'asilo sia una creator di contenuti hot che mette su Onlyfans.

La scuola in cui lavora l'ha sospesa.

Lei non si pente di nulla



Il servizio completo di @Nico_calcagno a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity pic.twitter.com/Lgp9ljQXk2 — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) March 26, 2025

Практика

Случаят на Марага не е изолиран. През последните години множество млади учителки в Италия и по света прибягват до платформи като OnlyFans, за да компенсират ниските си заплати. В Италия учител с няколкогодишен опит изкарва средно около 1300 евро на месец, което често не е достатъчно за самостоятелен живот. „Това е тенденция, която се засили след пандемията от COVID-19“, коментира Майк Стабиле, говорител на Free Speech Coalition, асоциация на индустрията за съдържание за възрастни. „Милиони хора по света създават съдържание за платформи като OnlyFans, защото традиционните професии не осигуряват достатъчно доходи.“

Дебати

Подобни случаи предизвикват разгорещени дебати за баланса между личната свобода и професионалните очаквания, особено в чувствителни среди като религиозните училища. Докато едни виждат в действията на Марага нарушение на етиката, други я подкрепят, настоявайки, че частният ѝ живот не засяга професионалните ѝ качества. „Ако детето ви има учител, когото обича и който го учи добре, не търсете неговия OnlyFans, за да го изобличите“, пише коментатор в Instagram, подчертавайки лицемерието на родителите, които първо плащат за съдържанието, а след това го осъждат.

Историята на Елена Марага е повече от поредния медиен скандал – тя е отражение на обществени напрежения около ниските заплати, личната свобода и променящите се норми в дигиталната ера. Докато тя се подготвя за нова кариера и се бори срещу „хипокритичния морализъм“, както сама го нарича, дебатът в Италия продължава. Ще доведе ли нейният случай до по-справедливи условия за учителите, или ще затвърди стигмата срещу тези, които търсят алтернативни начини за препитание? Едно е сигурно – Марага няма намерение да мълчи. „През 2025 г. не би трябвало да има табута, които ограничават хората“, казва тя, призовавайки за нормално отношение към личния избор.