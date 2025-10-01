С патладжани стават хубави неща за топене и мазане, личци си от matekitchen.com.
Дип
Необходими продукти:
- 1 кг патладжани
- 1 домат
- 1 камба
- 5 скилидки чесън
- 120 мл зехтин
- 4 с.л. винен оцет
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Изпечете патладжаните и ги обелете. Сложете ги в цедка и оставете да изстинат напълно. Накълцайте месото на патладжана и го прехвърлете в купа. Добавете солта и счукания чесън. Разбивайки непрекъснато с електрически миксер на средна скорост, постепенно добавяйте зехтина, няколко капки наведнъж, след това по-бавно, докато всичко се абсорбира. Продължете да разбивате и постепенно добавяйте оцет на вкус, по малко. Прехвърлете в чиния за сервиране, покрийте и охладете в хладилника. Гарнирайте дипа от патладжан с магданоз, накълцана чушка и домат. Поръсете с малко сол и зехтин и сервирайте.
Веган пастет
Необходими продукти:
- 1 патладжан
- 1 морков
- 1 глава чесън
- 300 г гъби
- 250 г сварен зрял боб
- 6 сушени домата
- 40 г орехи
- 40 мл зехтин
- 1/2 връзка магданоз
- сол на вкус
- черен пипер на вкус
Начин на приготвяне:
Нарежете патладжана на кубчета и го сложете в единия край на тава, покрита с хартия за печене. До него поставете обелените и нарязани на кръгчета моркови, между тях сложете главата чесън с отрязано капаче и в срещуположния край на тавата добавете почистените и нарязани на едро гъби. Полейте всички зеленчуци със зехтин, овкусете с черен пипер и сол и печете за 30-35 минути. Сложете всички изпечени зеленчуци в каната на блендера. Изстискайте чесъна от обелките, добавете сушените домати заедно с част от зехтина от бурканчето. Прибавете и боба, орехите и магданоза. Блендирайте всичко до гъст пастет. Разпределете го в купички или бурканчета и приберете в хладилника, докато дойде време да го поднесете.
