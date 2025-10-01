С патладжани стават хубави неща за топене и мазане, личци си от matekitchen.com.

Дип

Необходими продукти:

1 кг патладжани

1 домат

1 камба

5 скилидки чесън

120 мл зехтин

4 с.л. винен оцет

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Изпечете патладжаните и ги обелете. Сложете ги в цедка и оставете да изстинат напълно. Накълцайте месото на патладжана и го прехвърлете в купа. Добавете солта и счукания чесън. Разбивайки непрекъснато с електрически миксер на средна скорост, постепенно добавяйте зехтина, няколко капки наведнъж, след това по-бавно, докато всичко се абсорбира. Продължете да разбивате и постепенно добавяйте оцет на вкус, по малко. Прехвърлете в чиния за сервиране, покрийте и охладете в хладилника. Гарнирайте дипа от патладжан с магданоз, накълцана чушка и домат. Поръсете с малко сол и зехтин и сервирайте.

Веган пастет

Необходими продукти:

1 патладжан

1 морков

1 глава чесън

300 г гъби

250 г сварен зрял боб

6 сушени домата

40 г орехи

40 мл зехтин

1/2 връзка магданоз

сол на вкус

черен пипер на вкус

Начин на приготвяне:

Нарежете патладжана на кубчета и го сложете в единия край на тава, покрита с хартия за печене. До него поставете обелените и нарязани на кръгчета моркови, между тях сложете главата чесън с отрязано капаче и в срещуположния край на тавата добавете почистените и нарязани на едро гъби. Полейте всички зеленчуци със зехтин, овкусете с черен пипер и сол и печете за 30-35 минути. Сложете всички изпечени зеленчуци в каната на блендера. Изстискайте чесъна от обелките, добавете сушените домати заедно с част от зехтина от бурканчето. Прибавете и боба, орехите и магданоза. Блендирайте всичко до гъст пастет. Разпределете го в купички или бурканчета и приберете в хладилника, докато дойде време да го поднесете.

