С бъдналият се изкуствен интелект изплаши режисьора Джеймс Камерън и той спря снимките на филма „Терминатор“ 7. Още втората част на фентъзито „Съдният ден“(1991 г.) пророчески описа свят, контролиран от изкуствен интелект (AI). Техно-еволюцията обаче води до война между хора и машини. Последното все още не се е случило, но компютърният разум вече е основен фактор на редица индустрии. Все по-често се обсъждат и въпросите за безопасността и етиката на AI, както и потенциалните му опасности за бъдещето.

B интepвю зa Си Ен Ен бащата на Терминатора си пpизнa, чe вече мy e тpyднo дa cъздaвa нayчнoфaнтacтични иcтopии, ĸoитo да не са се случили в нашия cвят. „Paбoтя пo нoвa иcтopия зa “Tepминaтop“, нo нe знaм ĸaĸ дa paзĸaжa нeщo, ĸoeтo вce oщe нe e дoгoнeнo oт peaлнocттa. Oтдaвнa живeeм в eпoxaтa нa нayчнaтa фaнтacтиĸa“, заключава Kaмepън.

Koгaтo пpeз 1984 г. излиза пъpвият „Tepминaтop“, ĸoнцeпциятa зa poбoт yбиeц oт бъдeщeтo изглeждa peвoлюциoннa. Днec мнoгo oт показаното, ĸaтo aлгopитми зa oбyчeниe, cиcтeми, paзпoзнaвaщи лицa, opъжия c изĸycтвeн интeлeĸт, дигитално наблюдения и чатботове с човешки глас са вече eжeднeвиe.

Филмът, станал запазена марка и на Арнолд Шварценегер, обаче далече не е единственият с пророчески сценарий.

Още през 1968 г. лентата „2001: Космическа одисея“ показва видеоконференции, които са често използвани от астронавтите. Това също вече е ежедневие в съвременния живот благодарение на технологии като Скайп, Зум и „Майкрософт Тиймс“ .

Завръщане в бъдещето

Холивудският шедьовър „Завръщане в бъдещето 2“ (1989 г.) показа в аванс от 30 години свят, който изумително прилича на днешния. Тук можем да споменем холографските технологии и биометрията с пръстови отпечатъци, които навлизат все по-масово. Холивудската лента предсказа още, че колите ще летят, а магистралите ще са във въздуха. Таксита дронове вече са налични в някои точки на света като китайския град Шънджън. Така че пътищата в облаците чукат на вратата ни. Навремето това провижда и българската пророчица Слава Севрюкова.

Бурени

Веднъж тя видяла, че пътищата ще са буренясали, защото трафикът ще се е изнесъл над главите ни. За бъдещето тя казвала още, че хората ще са по-високи и без окосмяване. Това вероятно ще бъде плод и от някаква генетична селекция, предречена още във филма от 1997 г. „Гатака“. Там Седмото изкуство описа общество, в което генетичната манипулация и подбора на деца по ДНК характеристики ще са нормализирани. В наши дни това вече се случва с разчитането на човешкия геном. А хора откровено си търсят партньори за зачеване без генетична предразположеност към различни заболявания.

Бразилия

Филмът „Бразилия“ (вдъхновен от романа на Оруел „1984“ и излязъл година по-късно) предрече Министерство на информацията, което ще контролира живота на хората благодарение на високи технологии. А хората ще са се превърнали в безчувствени животни, реагиращи само на плътски удоволствия и вманиачени на тема „пластична хирургия“. Звучи ли ви познато...?

