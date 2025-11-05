П ациенти, претърпели инсулт, които с конвенционална терапия се възстановяват до ниво, в което могат да правят самостоятелно до 100 крачки, при използването на най-модерните апарати за роботизирана рехабилитация напредват до състояние, при което могат да се движат около 20 минути и да достигат до 1400 крачки.

Това стана ясно от презентацията на д-р Людмила Зафирова, посветена на терапията след инсулт с роботика и виртуална действителност, представена на 26-ата национална среща на фондация МОСТ (Медии, общество, семейство, традиции). Освен при мозъчния удар роботизираната рехабилитация се прилага все по-успешно при Паркинсон, множествена склероза, наранявания на гръбначния мозък, черепно-мозъчни травми и церебрална парализа.

Устройства

Роботите за походка са технологично усъвършенствани устройства, подпомагащи процеса на рехабилитация на пациенти с нарушения в походката. Такъв е роботът END EFFECTOR, който провежда терапия въз основа на научни доказателства. Тя позволява извършването на голям брой повтарящи се движения, съответстващи на физиологичния модел на походка (до 10 пъти повече, отколкото по време на конвенционалната терапия). При тази терапия има минимален риск за пациента. Тя предлага разнородни тренировъчни режими - пасивен, подпомаган и активен.

Роботът значително облекчава и самия терапевт, като подготовката за тренировката е съвсем кратка и е свързана само с качването и свалянето на пациента от платформата.

G-EO и EKSO NR помагат на пациентите, като симулират ходене по равна земя, по склонове и изкачване на стълби. Те позволяват на пациентите да се подготвят интензивно, ориентирани към представянето за взискателни ежедневни предизвикателства по оптимален и контролиран начин чрез голям брой повтарящи се движения. Стимулирането на изкачване на стълби, което роботите също предлагат, подобрява и укрепва качеството на походката на пациентите, стимулира физиологичното активиране на мускулите на краката и повишава активирането на сърдечносъдовата система.

Чужбина

Медицински центрове от България съдействат на родни пациенти да посещават и различни специализирани клиники за слединсултна рехабилитация в чужбина. Като водещи дестинации към момента се очертават Турция и Германия.

„Говорим за хора с възможности, които могат да си позволят и по-висока цена за медицинското обслужване, но по различни причини у нас не могат да намерят нужното качество. Наскоро помогнах на пациент да отиде в един от центровете, с които си партнираме в Турция, и съпругата му ми съобщи, че за 3 дни напредъкът е бил по-голям от постигнатия у нас за два месеца преди това. Важно е хората да се върнат изправени на крак. За това им помагат екипи, които работят по американски протоколи и до седем пъти на ден правят различни сесии с пациентите. Конкретно д-р Ибрахим Халил Урал настоява на тези хора да се помогне и с храненето, без да се стига до поставяне на сонда, което може да е наистина травмиращо“, коментира пред „Здраве с Телеграф“ Елена Тричкова. Тя съдейства на наши сънародници да получат достъп до водещи специалисти, модерни технологии и индивидуални програми за лечение и възстановяване в южната ни съседка. Там те се лекуват с най-новите технологии, а програмите са индивидуализирани и съобразени с международните стандарти, а мултидисциплинарните екипи, които помагат на пациентите, включват невролози, физиотерапевти, ерготерапевти, логопеди, специалисти по преглъщане, психолози и социални работници. Препоръчителният минимален престой е един месец, като при необходимост програмата може да бъде удължена до 6-8 седмици.

Ръце

За раздвижването на горните крайници помага виртуалната рехабилитация, която се отнася до всяка форма на клинична интервенция, която се основава или подобрява чрез използването на виртуална реалност, разширена реалност и компютърна технология. Терминът се отнася еднакво за процедури, извършвани локално и дистанционно (телерехабилитация). CAPRI е модерен терапевтичен апарат за рехабилитация на пациенти с двигателни дисфункции на ръцете. Предназначен е за неврологични пациенти, които се нуждаят от продължителна терапия. Чрез него пациентът изпълнява поставените задачи и игри на екрана, благодарение на безжично устройство за тренировка на долната част на ръката, дланта и китката.

„Процесът на възстановяване след инсулт може да е продължителен, но със сигурност още в началото трябва да се предприеме рехабилитация. Процесът може да е дълъг, но е възможен голям напредък с подходяща рехабилитация и подкрепа“, категорична е д-р Зафирова.

Роботът G-EO използва технология „краен ефектор“ (основи, прикрепени към долните крайници на пациента, включително стъпалата), за прецизно възпроизвеждане на естествени модели на походка. Той помага в процеса на превъзпитание на походката, активира и реорганизира невронните области на мозъка, отговарящи за контрола и координацията.

EksoNR е първият екзоскелет, одобрен за рехабилитация на пациенти с мозъчни увреждания, множествена склероза (МС), инсулти и гръбначно-мозъчни травми. Проектиран е да подпомага пациентите в ранните етапи на възстановяване, дори когато не могат да стоят самостоятелно. Позволява ранна мобилизация, подобрява силата и способността за ходене. Това устройство се определя от специалистите като надежден партньор в неврорехабилитацията. То позволява по-бърза адаптация, по-добра обратна връзка и повече независимост за пациента. Тук сравнението на успеха при пациенти със или без робот-асистирана терапия на походката също е впечатляващо и в проценти съотношението във връзка с ефективността е 7% към 47%.

И у нас, и в чужбина терапиите, които имат за цел максимално възстановяване на пациента, включват: физиотерапия и ерготерапия, роботизирана рехабилитация, логопедична и когнитивна терапия, психо-емоционална подкрепа, електростимулация и биофийдбек. Последното се свързва със софтуерни програми, които дават възможност за тренинг и постигане на контрол над функции на тялото като пулс, температура на кожата и кръвно налягане. Те обикновено се контролират неволно от нервната ни система, като това се случва в отговор на нашето физическо или емоционално състояние, когато сме нервни, възбудени или правим физически упражнения. Софтуерните програми дават възможност за тренинг и постигане на контрол над тези, обикновено неволеви функции на тялото. Биофийдбекът се използва често за превенция или като част от терапията на редица медицински състояния и заболявания.

