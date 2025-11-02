С игурно често сте се питали как да обзаведете дома и офиса си така, че да привлечете повече положителна енергия, пари, любов и късмет. Защо да не започнете от новия месец ноември, казва Цветозар Мръвков, специалист по източната философия и практика фъншуй.

Той обяснява, че е важен входът към жилището или офиса, защото оттам се пречупва енергията навътре и навън към Вселената. Затова съветва входната врата да бъде красива и по възможност масивна, за да привлича положителната енергия на успеха. А щом човек влезе, не бива да има някакъв хаос – летящи бумаги по бюрата, чанти или обувки в антрето. Според науката за хармонизация на човека и житейското му пространство с природните сили коридорът е желателно да бъде подреден и добре осветен.

Спалня

Фъншуй специалистът разкрива и някои интериорни и метафизични трикове за спалнята. Там огледалата са противопоказни, както и разполагането на леглото до или под прозорец/стена, граничеща със санитарен възел. Доста българи правят складове под спалните си, но това само задържа прахта и енергията и възпрепятства прогреса и развитието им, убеден е Мръвков.

По думите му строги изисквания има и към работното пространство. Не вещае сполука бюро, курдисано на енергийна магистрала (между вратата и прозореца), както и с кошче под него. Живите цветя ще донесат положителна енергия във всеки офис, гарантира Цветозар Мръвков.

Прогноза

В следващите редове той даде и своята прогноза за ноември:

Естественият образ на този месец е свещ, плаваща по река. Тя символизира вътрешна светлина, която остава незатъмнена дори сред промените и теченията. Енергията ще бъде фина, чувствителна и емоционална. Тя ще ни донесе спокойствие и желание за красота и хармония, но може също така да предизвика тревожност, прекомерно суетене и емоционални възходи и падения. Основният урок на ноември е търпението и вътрешната устойчивост.

Мръвков коментира още, че най-важното събитие е наближаването на зимата, време за равносметка и подготовка за нов цикъл. И съветва: довършете започнатото, подредете мислите и пространството си. Това е период на дълбоко размишление и планиране, когато е важно да се освободите от всички ненужни неща и да се съсредоточите върху това, което е най-важно.

Плъхът се стабилизира

(1948; 1960; 1972; 1984, 1996, 2008, 2020)

През ноември е време да пожънете плодовете на миналите си усилия. Избягвайте преактивността. Вместо това се съсредоточете върху анализа и планирането на близкото или по-далечното бъдеще. Някои от знака ще отчетат финансова стабилност, а други ще е добре да отложат големите инвестиции или покупки въпреки съблазните на Черните петъци с намаленията на цените. Възможни са недоразумения в личния ви живот. Бъдете търпеливи с близките си.

Изненади в работата на Бика

(1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Този месец ще изисква гъвкавост и способност за адаптиране към променящите се обстоятелства. Възможни са непредвидени ситуации на работното място, но вашата надеждност и упорит труд ще ви помогнат да ги разрешите. Здравето ви ще изисква внимание; не пренебрегвайте първите признаци на умора. Взаимоотношенията ще процъфтяват, ако проявите повече грижа.

Предложение за Тигъра

(1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Ноември ще донесе вълна от социална активност. Ще осъществите полезни контакти и интересни предложения. Кариерните ви амбиции ще бъдат подкрепени, но избягвайте конфронтация с колеги. Финансите ще изискват балансиран подход. Романтичните връзки ще се обогатят с нови цветове и са възможни срещи, които променят живота.

Заекът се образова

(1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Този период е благоприятен за учене и саморазвитие. Новите знания ще ви открият неочаквани кариерни перспективи. Опитайте се да не поемате ненужни ангажименти и да пестите енергията си. Възможни са дребни разногласия по семейни въпроси; разрешавайте ги мирно. Отделете време за хобита и творчество.

Драконът трупа пари

(1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Новият месец ще донесе яснота по професионалните въпроси. Дългосрочните проекти ще започнат да дават плодове. Финансовото ви състояние ще се подобри, но избягвайте импулсивните разходи. В личния ви живот е време за откровени разговори, които ще укрепят взаимоотношенията ви. Обърнете внимание на диетата и ежедневието си.

Змията финишира проект

(1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Този месец ще бъде продуктивен за завършване на стари проекти. Избягвайте да поемате нови такива; фокусирайте се върху текущи задачи. Възможни са малки финансови постъпления от неочаквани източници. Бъдете дипломатични в комуникацията си и избягвайте клюките. Отделете време за размисъл и планиране на бъдещето.

Любовна идилия при Коня

(1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Новият период ще изисква баланс между работата и личния живот. Успехът в кариерата е възможен при мнозина, но гледайте да не е за сметка на здравето и взаимоотношенията. Финансите са стабилни, но са възможни неочаквани разходи. В любовта ще настъпи период на спокойствие, идилия. Използвайте това време, за да укрепите духовната си връзка с партньора си.

Козата в подем

(1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Очаква ви период на творчески подем и вдъхновение. Смелите идеи ще получат подкрепа от началниците ви. Финансовите въпроси ще се разрешат благоприятно. Възможни са романтични изненади в личните отношения. Приятни запознанства очакват необвързаните. Съсредоточете се върху физическата активност.

Маймуната инвестира успешно

(1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Този месец ще донесе важни решения. Доверете се на интуицията си по професионални въпроси. Финансовите инвестиции и като цяло шопингът ще бъдат успешни. Бъдете тактични, когато общувате с близки, защото са възможни недоразумения. Това е благоприятно време за кратки пътувания и смяна на обстановката.

Петел презарежда

(1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Ноември ще бъде спокоен и премерен. Използвайте това време за почивка и презареждане. Рутинните задачи на работното място ще изискват повече внимание, изпълнявайте ги бавно. В сферата на парите положение ви ще бъде по-скоро хармонично. В личния ви живот ще започне период на дълбоко разбирателство с партньора ви. Съсредоточете се върху здравето си и превенцията на заболяванията.

Кучето с нови приятели

(1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Очаква ви социално активен период. Новите запознанства ще ви открият интересни перспективи. На работното място поемете инициативата и ще имате успех, но избягвайте конфликти. Финансите ще изискват повече планиране. Възможни са неочаквани обрати в личния ви живот. Бъдете хладнокръвни, в напрегнати ситуации проявете чувството си за хумор.

Прасето в любовна хармония

(1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Ноември ще донесе яснота в личните и професионалните отношения. Смелите идеи ще получат подкрепа от околните. Финансовите въпроси ще бъдат решени благоприятно. Възможни са доходоносни предложения за партньорство. В зоната на любовта ще настъпи период на хармония и взаимно разбирателство. Отделете време за семейството и домакинските задължения.

Кои са добрите и критични дни

В китайската метафизика всеки ден носи своя уникална енергийна вибрация. Ако изберете „правилното време“, действате в хармония с ритмите на Вселената, то и нещата ще вървят по-гладко, с по-малко усилия и по-големи резултати. Но ако денят ви е с разрушителна или противоречива енергия, могат да възникнат закъснения, неуспехи, конфликти или дори отмяна на планове. Ето защо е най-добре да планирате важни събития – сделки, премествания, сватби, започване на лечение или големи проекти в благоприятни дни, докато неблагоприятните или рисковите се използват за рутина, почивка или изпълнение на задачи.

10, 22 ноември са дни на успеха. Идеални са за: стартиране на важни проекти, преговори, интервюта, покупки и премествания. Не са препоръчителни за съдебни спорове или конфликти.

12 и 24 ноември - дни на откриването – време за нови възможности. Чудесни за стартиране на бизнес, представяне на идеи, разширяване на мрежата ви от контакти и навлизане на нови пазари. Ако искате да опитате нещо ново или да си върнете стари клиенти, периодът е удачен за смели ходове.

18 и 30 ноември - дни на стабилност. Те са най-подходящи за всичко, което изисква солидна основа: сключване на брак, подписване на дългосрочни договори, търсене на работа, закупуване на недвижими имоти. Не забравяйте обаче, че ако обстоятелствата ви не са благоприятни сега, те биха могли да станат постоянни.

Неблагоприятни дати 8 и 20 ноември - дни на „разрушение“ - енергиите тогава възпрепятстват развитието. Избягвайте да започвате нещо ново – особено важни или дългосрочни проекти. Съществува повишен риск от конфликти, грешки и емоционални сривове.

13 ноември - заключителен ден. Не е подходящ за активни начинания, стартиране на проекти, преговори или започване на важни неща. Добър за завършване на стари проекти и обобщаване на резултати.

Любомир Старидолски