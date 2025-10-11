91-годишната легенда София Лорен е одобрила втория брак на първородния си син Карло Понти, след като бъдещата булка Мириам й е приготвила гозба от грузинската кухня, говорят в родната й Италия.

Първото предложение за брак идва спонтанно на летището в Тбилиси през 2024 г., а второто - по-официално - на 90-ия рожден ден на актрисата през септември същата година в Рим. След като тя гостува няколко месеца в дома й в Женева, получава официална благословия.

Рокля

Именно заради свекървата младоженците сключват граждански брак в Женева на 7 септември 2025 г. За тази церемония Мариам избира класическа рокля с открити рамене. София Лорен, на 91 години, се появява в ослепителна форма - перфектно гримирана, елегантна и излъчваща сила. Това е в контраст с кадрите от май 2025 г., когато случайни снимки с певеца Ал Бано я показаха състарена, предизвиквайки вълна от коментари в социалните медии. Тогава Ал Бано защити приятелката си, заявявайки: „Това беше личен момент и тези снимки не трябваше да се появяват в интернет“. На церемонията в Женева присъстваха децата на двойката от предишните им бракове - Виторио, Беатриче и Деметре. По-малкият брат Едоардо Понти и семейството му са плътно до младоженеца.

Носия

На 27 юли 2025 г. Карло и Мариам се венчават по православен обред в манастира „Самтавро“ в Мцхета, Грузия, който е затворен за 40 минути заради церемонията. Карло, роден католик, приема православието, за да се ожени за Мариам, и се облича в костюм, наподобяващ традиционната грузинска носия чоха. Мариам избира затворена рокля в цвят слонова кост за венчавката. Банкетът се състоя в „Шато Мухрани“, винарска изба със замък, където Грузинският национален балет „Сухишвили“ и певицата Нино Сургуладзе създават истинска магия. Гости от Италия, Франция и САЩ имат възможността да се потопят в грузинската култура. Видеа в Инстаграм показват Карло, влюбен до уши, да танцува с Мариам грузински народни танци, облечен в национална носия. София Лорен не присъства физически в Тбилиси, но изпраща сърдечно видео, в което благославя младоженците: „Бъдете щастливи завинаги!“. Сред гостите са бащата, братята и бабата на Мариам, Етери, както и приятели на двойката.

Зумба

Невестата Мариам Шарманашвили е родена през 1990 г. в Тбилиси. За детството ѝ се знае малко, но младостта ѝ е белязана от трагедия - на 21 години губи майка си, а опора за семейството става нейната баба Етери. Мариам първоначално се насочва към медицината, завършва фармация и дълго време работи по специалността си. Омъжва се и ражда син, Деметре, но бракът ѝ не устоява на предизвикателствата на пандемията от COVID-19. Изолацията довежда до развод, но Мариам и бившият ѝ съпруг запазват добри отношения заради сина им. След развода, потисната от трудностите, Мариам открива спасение в спорта. Започва да тренира зумба - енергична комбинация от танци и кардиоупражнения, която се превръща в неин „антидепресант“. Вдъхновена, тя се преквалифицира като фитнес треньор, получава сертификат и започва да помага на други да се чувстват добре в тялото си. Освен това развива профилите си в социалните мрежи, за да популяризира заниманията си. Именно там през 2021 г. Карло Понти забелязва нейна снимка и оставя коментар: Bellissima („Красавица“). Това кратко съобщение поставя началото на тяхната любовна история. От онлайн общуването двойката бързо преминава към реални срещи - само месец след първото съобщение. Карло често пътува до Грузия, а двамата с Мариам започват да обикалят света заедно. Той я нарича своя „муза и вдъхновение“ и я представя на майка си, София Лорен.

Има две деца от унгарска цигуларка

От първия си брак с унгарската цигуларка Андреа Мешарош (2004-2019) Карло Понти има две деца - Виторио Леоне (2007) и Беатриче (2012). За да сключи брак с Мариам Шарманашвили, Карло приема православието, демонстрирайки дълбоката си отдаденост към нея. Сега той отваря нова страница, изпълнен с любов към своята грузинска избраница. Бракът на Карло и Мариам продължава да е на път: тя не планира да напуска Грузия, а той, с честите си турнета и работа с оркестъра си в САЩ, ще пътува между континентите. Със своите деца - Виторио, Беатриче и Деметре - те създават ново семейство. Карло пише в Инстаграм: „Ти си моята съпруга, приятел и любов“. София Лорен, горда баба на четири внучета, добавя: „Синовете ми са моето най-голямо съкровище“. След сватбата цялото семейство остава в Женева, за да отпразнува на 20 септември 91-ата годишнина на София Лорен, която се появи облечена в елегантен бял смокинг, подчертавайки своята класическа красота и безвременен чар.

Красимир Иванов, Рим