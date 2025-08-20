В ирус с висока температура, дразнене в гърлото и запушен нос тръшка масово децата по Южното Черноморие.

Родители коментираха пред „Здраве с Телеграф“, че оплакванията се появяват още след първия или втория ден от почивката им, но отшумяват сравнително бързо.

„И двамата ми синове вдигнаха малко над 38 градуса и я поддържаха в рамките на 24 часа или малко повече. Оплакваха се от слаба болка в гърлото, а след това няколко дни отхрачваха гъсти храчки и имаха запушен нос. Момичето на наши приятели също вдигна температура и пропусна плажа за един ден“, разказа Ния Боянова от София, която почива в Царево.

Децата са най-уязвими от вируса по Южното Черноморие

„Ние с внучките, които по принцип живеят с родителите си в Германия. Малката вдигна температура още на втория ден. Стигна до 39 градуса, но бързо падна и вече играе в морето. Запасили сме с лекарства и бързо реагирахме. Не сме и стигали до лекар, защото детето се оправи“, сподели и пловдивчанката Таня Георгиева.

Разпространение

Вирусите през този сезон може да се разпространят изключително бързо, особено на места с много хора като плажове, паркове и обществени транспортни средства. Те се предават основно чрез контакт със заразени повърхности или чрез въздушно-капков път.

„Подобни вируси може да засегнат както децата, така и възрастните. Познаването на симптомите, правилното лечение и ефективната превенция са ключови за справяне. Високата температура е един от първите признаци. Когато тялото започне да се бори с инфекцията, температурата може бързо да се покачи значително. Тя обикновено е придружена от треска, което може да бъде много изтощаващо.

Важно е да се следи температурата редовно и да се предприемат мерки за нейното намаляване, за да се избегнат сериозни усложнения. Летните вируси също може да предизвикат симптоми на дихателните пътища като кашлица и хрема. Те може да бъдат леки или тежки, в зависимост от имунната система на засегнатия. Честото кашляне и запушеният нос може да затруднят дишането и да пречат на нормалния сън.

Важно е да се грижите за дихателните си пътища и да поддържате добра хигиена, за да предотвратите разпространението на вируса“, коментира пред „Здраве с Телеграф“ педиатърът д-р Весела Александрова. Честото миене на ръцете със сапун и вода, използването на дезинфектанти и избягването на контакт с лицето, особено очите, носа и устата, може значително да намалят риска от инфекция.

Лечението обикновено се фокусира върху облекчаване на симптомите и подпомагане на организма в борбата с инфекцията. То включва прием на медикаменти, които да облекчат симптомите, но въпреки това от настоящия вирус кашлицата при децата може да продължи със седмици. Като родители свидетелстват и за такива случаи.

Сол

Солената морска вода може да помогне за отпушването на носа, особено ако инфекцията е достигнала и до синузитите и потапянето на главата в морето дори е препоръчително. Това каза специалистът уши, нос и гърло от медицинския център в Царево д-р Николай Купенов. Той обаче уточни, че това трябва да става на места, където е сигурно, че водата е чиста. „На големите плажове, на които има много, вместо да си помогнете, рискувате да си докарате и нещо по-неприятно“, коментира д-р Купенов.

д-р Николай Купенов

„При мен температура нямаше, но след няколко дни с хрема започнах да чувствам болка в челото при навеждане. Отидох на преглед при специалист и той изписа антибиотик, защото имаше много секрети в синусите. Слагах и капки няколко дни“, разказа Никола Христов.

Поддържането на добра хидратация и балансирано хранене също играят ключова роля в процеса на възстановяване, а много хора разчитат на домашни средства за облекчаване на симптомите.

Това може да включва прием на билкови чайове, мед и лимон за облекчаване на кашлицата и гаденето. Гаргара със солена вода може да помогне при болки в гърлото, а използването на етерични масла може да облекчи задръстването на дихателните пътища. Домашните средства често са ефективни и може да се комбинират с медикаментозно лечение за по-добри резултати.

Спокойствие

„При нас в Слънчев бряг не мога да кажа, че има наплив на пациенти. Спокойно е. Идват по 2-3-ма пациенти с подобни оплаквания на ден, което не е много“, коментира пред „Здраве с Телеграф“ и общопрактикуващият лекар д-р Вержиния Георгиева, чиято практика е в района на най-големия ни летен курорт.

„Това лято не мисля, че има нещо по-сериозно от гледна точка на вирусните инфекции, не знам как е на другите места по Черноморието, но при нас не регистрираме много болни. Разбира се, че има курортисти, които са по-леки симптоми не ни търсят и по-скоро се консултират с фармацевтите в аптеките. Но това няма как да го твърдя със сигурност. До плажа и алеята почти не стигам, за да ви кажа дали туристите са по-малко или повече от други години“, каза още д-р Георгиева.

Д-р Вержиния Георгиева

Силната имунна система е най-добрата защита срещу летните вируси, отбелязват лекари и фармацевти.

Здравословното хранене, редовната физическа активност и достатъчната почивка може да укрепят имунитета и да помогнат на организма да се справи по-добре с инфекциите. Особено за подрастващите много важна роля играе и пълноценният сън. За тях е задължително да си лягат поне час преди полунощ, като минимум 30 минути преди заспиване не бива да са пред екрани.

Почивката е ключова и за възстановяването.

Даването на достатъчно време на тялото да се възстанови може да ускори процеса на оздравяване и да намали риска от усложнения. Дълбокият сън и избягването на стресови ситуации може значително да подобрят състоянието на болния. Почивката позволява на имунната система да се бори ефективно с вируса и да възстанови силите на организма.

Приемът на витамини и минерали, особено витамин C и цинк, също може да подпомогне имунната система в борбата с вирусите.

Людмил Христов