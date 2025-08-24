Е вропа преживява най-опустошителното си лято с горски пожари от почти 20 години насам, като през 2025 г. в страните от Европейския съюз са изгорели 9000 квадратни километра според сателитни оценки от програмата „Коперник“. Четири големи горещи вълни, съчетани със суша и силни ветрове, превърнаха континента в „огнище“, оставяйки след себе си огромни разрушения.

Ад в Испания

В Испания са изгорели над 3482 квадратни километра земя – най-много от 2006 г. насам, – като над 31 хиляди души са принудени да напуснат домовете си. Международни сили, включително от Финландия и Словакия, помагат за потушаването на пожарите, в рамките на най-голямата мобилизация на чуждестранна помощ в историята на страната. Премиерът Педро Санчес посещава засегнатите райони, а полицията вече е арестувала 31 души за палеж. Въпреки очаквания спад на температурите след 16-дневна гореща вълна половината от провинциите все още са в изключително опасни условия.

Горските пожари в Западна Испания са изгорили допълнителни 300 хиляди хектара само за 24 часа според сателитни данни от Европейската обсерватория „Коперник“ от сряда, въпреки че отстъплението на горещата вълна, която удари страната от няколко дни, дава надежда за подобрение на ситуацията.

От 2006 г., когато Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) започна да събира данни, тази година е най-лошата за Испания по отношение на площите, унищожени от пламъци, като е надминат предишният рекорд, поставен през 2022 г..

По-голямата част от тази област е изгоряла в големите пожари, които бушуват от около десет дни в провинциите Самора и Кастилия и Леон в Северозападна Испания, Оренсе в Галисия, също в Северозападна Испания, и провинция Касерес в Естремадура, в западната част на страната.

Хиляди хора бяха евакуирани от десетки села, десетки пътища бяха блокирани, а железопътните услуги между Мадрид и Галисия бяха прекъснати. В пожарите до тази седмица загинаха и седем души.

Португалия

Не по-малко драматична е картината в съседна Португалия. Според Би Би Си страната води ожесточена битка с пожарните фронтове от края на юли, като северните и централните райони са най-засегнати. Само във вторник в град Самбугал 15 души бяха ранени, един от които сериозно, по време на пожарогасене. До сряда страната регистрира и три жертви на огнената стихия.

Балканите

Стихиите не подминаха и Балканите. Огнените езици обхванаха съседна Гърция, както и Албания и Хърватия. По първоначална оценка за площта, засегната само от шестте големи пожара в Гърция – в Патра, Хиос, Закинтос, приближава 450 хиляди декара. Данните идват от горещи точки, открити от инструмента VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) на полярно-орбиталните спътници SUOMI, NOAA-20 и NOAA-21, като рекорден е пожарът на Хиос. Там се наложи бреговата охрана да спасява туристи от плажовете. Гигантско беше бедствието и в третия по големина град – Патра, където освен сгради и фабрики изгоряха и 550 автомобила на пристанището. Седмица преди това пък наши туристи попаднаха в голям пожар в курорта Вурвуру на Халкидики, като огнените езици почти достигнаха до селото.

Албания също пострада сериозно и е изправена пред една от най-сериозните екологични кризи през последните години. Десетки дни страната беше поле на нестихващи огнени фронтове, като в един момент се наложи евакуация на цяла болница, за да бъдат спасени хората в нея. Особено тежко беше в природния парк в Галацио Мати, където гъстата гора с вековни дървета почти изгоря.

Жертви

За жертви при пожари се съобщава и от Черна гора, където Министерството на отбраната каза, че сержант от армията е загубил живота си, а друг е бил сериозно ранен, когато цистерната с вода, която са возили, се преобърнала.

Огромен огнен фронт пък едва не отнесе Чанаккале, като там дори се наложи евакуация на местните. Що се отнася до Европейския съюз като цяло, опожарените площи до 19 август са близо 9 милиона хектара, което е най-голямата площ, регистрирана през последните 20 години до тази дата.

Огънят не подмина и страната ни

България също пострада от рекордната жега и суша това лято. Страната ни не беше подмината и от огъня и според властите са регистрирани незапомнен брой пожари. Горя на територията на почти цялата страна, а един от пожарите се задържа почти месец. Започнал като малко огнище над село Илинденци, той бързо прерасна в огромно бедствие и се разпространи на голяма площ в Пирин. В продължение на дни стотици огнеборци, хеликоптери и самолети се опитваха да угасят пламъците, които превземаха стръмните склонове на планината. Наложи се евакуация на едно от селата и само усилията на хората и късметът спасиха къщите. Беше стартиран европейският механизъм за справяне с бедствието, а това за пореден път показа, че със стихиите можем да се борим само заедно.