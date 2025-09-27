О цетът е не само популярна съставка за готвене, но и незаменим помощник в борбата с мръсотията и праха.

Много хора дори не осъзнават колко универсален и ефективен може да бъде обикновеният оцет. Той може да ви помогне да се справите с голямо разнообразие от петна, да почистите повърхности и да премахнете неприятните миризми. Освен това оцетът е напълно безопасен за вашето здраве и околната среда. Леснодостъпен и евтин, той има широк спектър от приложения извън домашната туршия. Ето някои от тях. С една уговорка – когато използвате оцет за почистване, можете да добавите няколко капки етерично масло или препарат за миене на съдове, за да неутрализирате частично неприятните миризми, както и сода бикарбонат и сол.

Чайник

Това е най-често срещаната употреба на оцет, която ви позволява бързо и лесно да почистите чайника. Просто го напълнете с вода и оцет в съотношение 1:1, оставете да заври и да се запари за един час. След това изсипете сместа и изплакнете обилно каната. Този метод е подходящ за почистване както на обикновени, така и на електрически кани. Идеално се почиства и повърхността отвън.

Дъска

Разтвор от оцет и вода в съотношение 1:1 може да се използва за измиване на дъски за рязане, плотове и маси. Оцетът не само премахва замърсяванията, но и дезинфекцира повърхностите, а антибактериалният ефект може да се засили чрез добавяне на няколко капки масло от чаено дърво. Този разтвор може да се излее в бутилка с пулверизатор и да се съхранява в шкаф за ежедневно почистване.

ВиК

Водопроводните инсталации често губят блясъка и външния си вид поради лек слой варовик. В този случай накиснете кърпа в оцет (неразреден), увийте я около кранове/смесители/чучури и я оставете да престои 15 минути, след което измийте и полирайте с мека кърпа.

Термоси

Оцетът ще премахне петна от чай и кафе, както и неприятни миризми. Изсипете 1/4 чаша оцет в термос, напълнете го с топла вода, добавете няколко зрънца ориз, затворете капака и разклатете добре. Оставете да престои една нощ, след което излейте течността и изплакнете термоса обилно.

Фуги

Обезцветени и силно замърсени фуги могат да се почистят с чист оцет и малка четка (например четка за зъби). Когато почиствате бели фуги, добавете сода бикарбонат към оцета, тъй като тя има избелващи свойства.

Пералня

Вашата пералня се нуждае от редовно почистване, за да удължи живота си и да премахне неприятните миризми, мухъл и плесен. Това може да се направи с оцет, като излеете разтвор от оцет и вода в съотношение 1:1 в отделението за перилен препарат и пуснете цикъл на пране на 95 градуса.

Клозет

Изсипете 3 супени лъжици сода бикарбонат и сол в тоалетната чиния, след което добавете половин чаша оцет. Оставете за 30 минути, след което изплакнете с гореща вода. Можете да приготвите разтвор по същия начин и да го нанесете на труднодостъпни места с четка.

Баня

С разтвор от оцет и топла вода (1:1) можете да почистите и душ кабината, плочките и огледалата, които ще блестят както никога досега.

Канали

Оцетът е безопасен и високоефективен препарат за почистване на канали. Изсипете половин чаша сода бикарбонат в канала, след което добавете чаша горещ оцет. Оставете за 30 минути, след което изплакнете с топла вода.

Микровълнова

Изсипете 6 супени лъжици оцет в чаша и долейте с вода. Гответе в микровълнова фурна на висока мощност за 2 минути, оставете да се охлади, след което почистете стъклото на микровълновата с този разтвор. Това е добър начин за премахване на упорити петна и неприятни миризми.

Фурна

Избършете стъклото с разтвор от оцет и вода 1:1 и оставете за 30 минути, след което измийте. Решетката и тавата могат да се накиснат в разтвор от оцет и вода, за да премахнете лесно дори стари петна.

Съдомиялна

Изсипете чаша оцет в празна съдомиялна машина и я пуснете на стандартен цикъл на измиване. Вашата съдомиялна машина ще бъде чиста, без котлен камък и свежа.

Ютия

Смесете 0,5 чаши сода бикарбонат с 0,5 чаши оцет и изчакайте, докато разтворът спре да се пени. След това накиснете мека кърпа в разтвора и избършете долната част на ютията.

Можете също да използвате разтвора за премахване на котлен камък от резервоара за вода и отворите за пара: изсипете разтвора в резервоара, загрейте ютията и включете максималната мощност на парата за няколко минути. След това изсипете вода в резервоара и повторете процедурата.

Мебели

Искате ли да поддържате мебелите си чисти и блестящи? Направете разтвор от 2 супени лъжици зехтин, 2 супени лъжици топла вода и 4 супени лъжици оцет и ги избършете с мека кърпа, напоена в него.

Клетки

За да премахнете неприятните миризми, можете да измиете тоалетната за котки с разтвор от оцет и вода. За да премахнете упорити петна в клетката на гризач, нанесете оцет, оставете да престои няколко минути и след това изплакнете със сапунена вода.

Хладилник

Оцетът служи за премахване на неприятни миризми в хладилника или съдомиялната машина. Добавете 5 супени лъжици оцет към 1 литър вода и измийте вътрешността на хладилника или съдомиялната машина с този разтвор - неприятните миризми ще изчезнат.

Прозорци

Оцетът е отличен препарат за почистване на прозорци: не оставя следи и придава на прозорците ви несравним блясък. Смесете оцет с вода в съотношение 1:4.

Подове

Добавете 2 супени лъжици оцет към 5 литра вода и измийте подовете. Повърхността ще бъде чиста, дезинфекцирана и без следи.

Тапицерия

Грозни петна от тапицерия, килими или пътеки могат да бъдат премахнати с помощта на оцет и 1 супена лъжица картофено нишесте. Втрийте пастата в петното и оставете за около час, след което изметете/почистете с прахосмукачка остатъците.

Пране

Можете да добавите чаша оцет към прането си или по-точно към контейнер с омекотител за тъкани. Оцетът има антисептични свойства и помага за премахването на петна. Освен това оцетът улеснява премахването на косми от тъканите и има омекотяващ ефект.

Избелване

Бели, сиви или пожълтели дрехи могат да се накиснат във вода и оцет (1:1) и след това да се изперат.

Ръжда

Поставете ръждясалия предмет в контейнер с оцет и оставете за 24 часа.

Обувки

При снежно време потопете парцал в разтвор от вода и оцет (1:1) и избършете обувките, оцветени със сол.

Мравки

Насекомите не харесват миризмата на оцет. За да се отървете от мравките, които са се появили там, където не ги искате, си струва да напръскате или измиете с оцет местата, където са си проправили път.

Стикери

Поставете памучен тампон, напоен с оцет, върху стикера за няколко минути, за да го премахнете по-лесно.

Кристи Красимирова