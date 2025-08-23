Л ошото момче на британския поп Роби Уилямс вече тръгна на дългоочакваното си турне за 2025 г., което ще го доведе и в София след месец.

„Ще ме намерите на някой стадион, където забавлявам публиката до изтощение.“ Това споделя Роби Уилямс за бъдещите си творчески планове и на 28 септември той идва за концерт на стадион „Васил Левски“ по покана на Fest Team, за да донесе това изживяване и на българската публика. Организаторите потвърдиха, че София е избрана за една от ключовите дестинации в европейската част на световното турне Robbie Williams Live 2025. Това поредно признание затвърждава позицията на българската столица на картата на големите музикални събития.

Отговорност

Певицата Дарина Йотова – Дара, е избрана за подгряващ изпълнител на концерта. Самата Дара сподели: „Това не е обикновена покана за мен. Възприемам привилегията да подгрявам Роби Уилямс като отговорност да направя мост между българската и световната музикална сцена. Започвам да се подготвям веднага! Ще се видим на стадиона!“.

Друг от подгряващите изпълнители ще е поп групата The Lottery Winners, известна с албума си Anxiety Replacement Therapy. Седящите места за концерта, който ще се проведе на стадион „Васил Левски“ в столицата на 28 септември, отдавна са изчерпани, но все още се намират билети за правостоящи.

Филм

Турнето Robbie Williams Live 2025 идва след премиерата на биографичния музикален филм Better Man. Лентата, режисирана от Майкъл Грейси („Най-великият шоумен“), проследява живота на Роби от детството му до славата му в Take That и забележителните му постижения като солов изпълнител. Любопитен момент е, че във филма Роби е представен като CGI (компютърно генерирана) маймуна, отразяваща неговото виждане за самия него като „танцуваща маймуна“.

Група

Роби Уилямс – 27 години на върха – изпълнителят, който измина невероятен път от момчешката група Take That до статута на една от най-големите звезди в музикалната история. С над 85 милиона продадени албума, 14 албума №1 във Великобритания, 1,6 милиона билета, разпродадени само за един ден, и легендарни концерти пред 375 хиляди души в Knebworth, Роби продължава да поставя рекорди и да предефинира начина, по който артистът трябва да се държи на сцена. През септември 2022 г. Роби издаде своя четиринайсети албум №1 – XXV, в който преоткри най-големите си песни с нов звук. Година по-късно, през ноември 2023 г., документалната поредица Robbie Williams в Netflix разкри пред света истината зад славата – история, която докосна милиони зрители и оглави класациите в 22 държави. Роби не спира да твори и да покорява сцени: „Това е моят живот, нямам планове да спирам.“

Драма

Годината никак не е лесна за Роби Уилямс. Родителите му са диагностицирани с деменция и с Паркинсон, а тъщата му страда от рак на маточната шийка. И ако това не стига, самият Уилямс също започна 2025-а с набор от диагнози, сред които депресия и тревожност. Не на последно място изпълнителят открива, че е болен и от скорбут, както самият той разказва в интервю за The Mirror. „Страдам от болестта на пиратите от XVII век“, шегува се Роби Уилямс. Певецът не крие обаче, че причината е сериозна – и той, както и много други звезди, прибягва до медикаменти, за да се бори с излишното тегло. Уилямс споделя, че през 2023 г. е приемал прословутия Ozempic, а впоследствие и други лекарства за потискане на апетита. Именно те са довели до това да развие скорбут, болест, която се причинява от липсата на витамин C. „Спрях да се храня и не приемах достатъчно полезни вещества“, продължава той. Изпълнителят казва още, че винаги се е притеснявал за теглото си и когато получи коментар, че е прекалено слаб, го приема повече като комплимент. По този начин Уилямс стига до хранителни разстройства. Освен това в началото на годината се завръща и депресията му. „Минаха 10 години от последната ми депресия. Мислех, че съм от другата страна на пътя“, обяснява Роби. Сега насреща за помощ е съпругата му Аида Фийлд, с която певецът има четири деца. „Ние сме едно цяло. Преминаваме през всичко заедно и сме търпеливи един към друг“, отбелязва още Уилямс. Той смята също така, че бащинството го е променило из основи. Посочва, че преди животът му е бил „пълен хаос“ и се оприличава на прасенцето от приказката, което си построило къща от слама. След сватбата му с Фийлд и раждането на децата му пък къщата се превръща в убежище от бетон, което издържа на предизвикателствата.