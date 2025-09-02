О т хилядолетия сините сливи са предпочитан плод по родните земи и народите по тези места са се научили как да запазват сладостта им и за по-дълго или пък да я вкарват в други продукти. Даже има и една приказка с поука за сливите и сметта. Ето няколко идеи от receptite.com.

Плодова пита

Продукти:

2 яйца

4 с.л. вода

6 с.л. прясно мляко (може и кисело мляко)

8 с.л. мазнина – 4 с.л. олио и 4 с.л. масло

10 с.л. захар

12 с.л. брашно

10 г бакпулвер

1 ванилия

1 ч.ч. плод - около 10 сини сливи

пудра захар за поръсване

Приготвяне:

Яйцата се разбиват с водата. Прибавят се млякото, мазнината, захарта и ванилията. Разбива се и след като захарта се разтопи, се прибавя брашното, предварително пресято с бакпулвера. Ако се използва масло, първо се разбива със захарта, след това се добавят яйцата и след като и те си разбият добре, се прибавят и другите продукти. В подходяща тавичка се поставя хартия за печене и се излива сместа (ползвах правоъгълна тавичка с размер 26 на 16 см). Отгоре се нареждат плодовете. В случая – сини сливи. Нарязах ги по дължина, но следващия път ще ги нарежа в широката част, защото падат на дъното и по не личат, ако не се обърне след това готовият сладкиш. Сладкишът се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна. Изпеченият и изстинал сладкиш се изважда с хартията от тавичката и се обръща върху поднос или се оставя така. При сервиране се поръсва с пудра захар.

Пай

Продукти:

400 г сини сливи

1 и 1/2 ч.ч. захар

1 ч.ч. кисело мляко

2 яйца

2 ч.ч. брашно

3 с.л. пудра захар

60 г маргарин

2 с.л. олио

10 г бакпулвер (1 пакетче)

1 ч.л. канела

Приготвяне:

Яйцата се разбиват с 2/3 от захарта. Прибавят се брашното, маргаринът и киселото мляко, с разтворения в него бакпулвер. Тестото се изсипва в намазана с олио и поръсена с брашно тава. Сливите се разрязват на две и се махат костилките. Останалата захар се смесва с канелата и сливите се овалват в сместа. Нареждат се 2/3 от сливите върху тестото и се пече в предварително загрята на 180 градуса фурна около 40 минути, като 25 минути след началото на печенето върху сладкиша се поставят останалите сливи. Готовият сладкиш се поръсва с пудра захар.

Сладкиш с орехи

Продукти:

4 бр. яйца

1 ч.ч. захар

1/2 ч.ч. олио

1 ч.ч. кисело мляко

лимонова есенция или настъргана кора на 1/2 лимон

2 ч.ч. брашно

10 г бакпулвер

2 ванилии

сини сливи

1 ч.ч. орехови ядки

Приготвяне:

Яйцата се разбиват с миксер в дълбока купа, после се прибавя захарта и се доразбива приблизително 5 минути. Към тях се добавят олиото, млякото, лимоновата есенция. Пресятото брашно се смесва с бакпулвера и ванилията, прибавят се в купата и се разбъркват с останалите продукти. Сместа се изсипва в намазана с мазнина и поръсена с брашно тава и се пече в загрята фурна на 160-170 градуса за около 15 минути. След това се изважда и отгоре се нареждат почистени и нарязани на четвъртинки сини сливи, счукани орехови ядки и се поръсва с 3-4 лъжици кристална захар. Дозапича се за още 15-20 минути на горна скара. След като изстине, се нарязва на парчета и се поръсва с пудра захар.

Маслен кейк

Продукти:

200 г масло

1 с.л. захар

200 г брашно

1 яйце

1 с.л. настъргана лимонова кора

За плънката:

7-8 сини сливи

100 г захар

2 с.л. галета

1/3 ч.ч. пудра захар за поръсване

Приготвяне:

От омекналото масло, захарта, брашното, яйцето и лимоновата кора се замесва тесто. 2/3 от тестото се разточва на кора и се поставя в тортена форма с подвижно дъно. Притискат се краищата и се поръсва с галетата. Почистените сини сливи се нарязват на 2 или 4 парчета и се нареждат върху тестото. Поръсват се със захарта. От останалата 1/3 част от тестото се оформят пръчици и се нареждат върху сливите като решетка. Сладкишът се пече в умерена фурна. Като изстине се поръсва с пудрата захар.

Хрупкав щросел

Продукти:

За основата:

250 г брашно

1 щипка сол

70 г захар

125 г масло

1 яйце

За плънката:

700 г сини сливи

3 с.л. галета

За щросела:

180 г брашно

2 ванилии

100 г захар

1 щипка сол

125 г масло

Приготвяне:

Смесваме сухите съставки за блата, добавяме студеното масло, нарязано на парченца, яйцето и го омесваме до гладко тесто. Увиваме го в свежо фолио и го прибираме в хладилника за половин час. През това време почистваме и разрязваме сливите на половинки. Вадим тестото от хладилника и го разстиламе в намаслена форма (26 см), като му правим и около 2,5-3 см борд. Като го разстелим, го боцкаме на няколко места с вилица. Поръсваме го с галетата и подреждаме сливите прави отгоре, докато се запълни цялото пространство. После правим щросела по същия начин като блата, но не го месим, а го претриваме с ръцете да стане на трохи. Когато са готови трохите, ги поръсваме върху сливите. Печем в предварително загрята на 190 градуса фурна около 40-50 минути. Като се изпече, го оставяме да изстине и тогава го вадим от формата. Добре е формата да е с падащ борд.

Кекс

Продукти:

2 яйца

1 ч.ч. захар

1/2 ч.ч. олио

3/4 ч.ч. прясно мляко

2 ч.ч. брашно

1 ванилия

10 г бакпулвер

около 1 кг сини сливи

пудра захар за поръсване

Приготвяне:

С миксер разбиваме яйцата със захарта. Сипваме олиото, леко затопленото мляко, в което сме разтворили бакпулвера и ванилията, и накрая – брашното. Когато сместа е добре разбита, я изсипваме в намаслена форма. Отгоре нареждаме измитите, изчистени от костилките и нарязани на две сини сливи с отворите нагоре. Печем на умерена фурна и след като кексът е готов, може да го поръсим с пудра захар. По рецепта сините сливи са около 1 кг, но това според мен е много и аз слагам около 10 сливи, защото, ако се сложат прекалено, има опасност да не се надигне.

Конфитюр от печени плодове

Продукти:

1 кг сини сливи

400-500 г захар

50 мл оцет

1 ч.ч. (200 мл) вода

1 ч.л. канела

2-3 карамфилчета

Начин на приготвяне

Измитите зрели и здрави сини сливи се разделят на две и се отстраняват костилките. Нареждат се в тава и се посипват със захарта. Престояват на хладно няколко часа, най-добре цяла нощ.

Разбърква се, след което се добавя оцетът, водата и карамфилчетата и всички съставки добре се смесват.

Конфитюрът се пече в умерена фурна, докато се сгъсти, като от време на време се разбърква. Готов е, когато капка от сиропа, капната върху порцеланова чинийка, не се разлива.

Няколко минути преди да се извади конфитюрът от фурната, се поръсва с канелата и се разбърква.

Горещият конфитюр се насипва в сухи, затоплени бурканчета. Затваря се херметически с капачки. Бурканите се обръщат надолу с капачките до пълното им изстиване.

Съхраняват се на тъмно и хладно място.

В бисквитено тесто

Продукти:

За тестото:

2 – 2 и 1/2 ч.ч. брашно

1 ч.л. бакпулвер

1/2 ч.ч. олио

1/2 ч.ч. гореща вода

1 щипка сол

За плънката:

6-7 сини сливи

3-4 с.л. захар или на вкус

1/2 ч.л. канела

2-3 карамфилчета (по желание)

едро нарязани орехови ядки

за поръсване или намазване по избор: обикновена или кафява захар на кристали; пудра захар; мед

Приготвяне:

Брашното (използвах типово) се пресява с бакпулвера и солта. Чашата се напълва до половината с олио и се допълва с горещата вода. Разбърква се, постепенно се налива в брашното и с лъжица се замесва тесто. Оставя се да почива около половин час. Тестото се разточва на кръг с диаметър около 40 см и се слага в намаслена тавичка с диаметър 20-24 см. Може да се сложи хартия за печене или да се ползва тефлонова тава, тогава не се намаслява. Сините сливи се нарязват на резенчета или кръгчета с дебелина по желание. Разпределят се в кръгове в средата на тестото и се поръсват със захарта, предварително смесена с канелата и орехите и по желание карамфилчетата. Без плънка остава около 4 пръста широчина към края на тестото. Този край се загъва върху част от плънката, като се получават по-малки или големи гънки. В центъра остава непокрита плънка. Горната, прегънатата част на тестото се намазва леко с вода и се поръсва с кристалната захар или се намазва с леко разреден с прясно мляко мед, или след като изстине, сладкишът се поръсва с пудра захар. Пече се при 190-200 градуса, в предварително загрята фурна, около 30-50 минути, в зависимост от фурната и плънката.