Т ърбух без глава, хибрид между лъв и магаре с крила, унищожител с армия от скакалци - тези създания всяват ужас дори когато са водени от най-добри намерения.

Всяка религия учи на доброта, любов и смирение. Но когато това не помага, на помощ идват „лошите”, готови да въздадат справедливост. Или просто по навик да вършат злини. Ето някои чудовища от дълбините на мрака, чиито сенки смущават съня и служат като страшилища.

1. Дибук

Той е дух на умрял грешник в еврейския фолклор. Вместо да се отправи към небитието, дибукът предпочита да се всели в тялото на някой друг (смъртен) грешник и да върши още злини. Дибукът е аналог на католическите демони, върху които свещениците в холивудските трилъри обичат да се упражняват в екзорсизъм. Ако не искате да си имате проблеми с дибук, просто се въздържайте от грешни помисли и деяния.

2. Нефилим

Голиат не е единственият мъж в Библията с исполински размери. Има цяла раса гиганти, известни като нефилими. Според някои те водят произхода си от Каин, а според други са продукт от връзката между ангели и земни жени. Но при всяко положение исполините са зли същества, с които е добре да няма човек вземане-даване.

3. Прети

Те са гладни духове в източните религии - например в будизма, индуизма и сикхизма. И докато някои сходни персонажи изкупват собствените си грехове, то претите са заложници на предишните си инкарнации. Изпитват неутолима жажда и глад и са доста противни с огромния си и разплут търбух. При какви провинения се постига тази съдба? Ако завиждате някому, отказвате милостиня или вършите злини, може да се преродите в такова създание, изобразявано по най-различни начини. Сигурно е едно - от вида му може тръпки да ви побият.

4. Ракшаса

Още един демон, който смразява кръвта. Само си представете как разкъсва човешко тяло и примлясква, докато си хапва части от него. Хваща парчетата със закривените си нокти и ги поднася към устата си. Гадно, нали? Според Рамаяна ракшасите са създадени от крака на Брахма; други източници твърдят, че са слезли от Пуластия или от Кхаса, или от Нирити и Нирита. Това зло и порочно същество не се свени да оскверни нечий гроб или да ви подмами с лъжовен вид и образ.

5. Джинове

В ислямската митология това е същество със свободен дух и воля. Невидимо е по принцип, но все някой трябва да го е съзрял, след като го описват така точно. Има различни видове джинове, които се женят и възпроизвеждат досущ като хората. Най-зли са ифритите: огромни, крилати и хитри изчадия от ада, които живеят под земята. Рогати са, имат нокти на лъв и магарешки копита. Внимание: много са отмъстителни!

6. Абадон

Той е самият Сатана. Поне така са смятали в средните векове. Произходът му е от древната юдейска митология и оттогава насам винаги е възприеман като могъщ унищожител, който причинява бедствия и погроми. Абадон или Абхаддон се среща и в християнската митология като Аполион. Ще го разпознаете по огромната армия от скакалци, с която ще доунищожи човечеството, когато му дойде времето.

7. Пишача

Още едно извънредно противно създание - с възмургава кожа, искрящи червени очи и изпъкнали вени. Пишача е дух на човек, който приживе е бил изнасилвач, убиец или крадец. По всичко личи, че не си е взел поука и в новия си образ.

8. Ази Дахака

Дяволско изчадие с три глави и 6 очи, което произлиза от иранския фолклор. Храни се със змии и лочи кръв от плъхове. Ази Дахака е опознал всички грехове на света.

9. Ветала

За разлика от другите източни призраци, ветала предпочита да си има вземане-даване с мъртъвците. Той е вид зомби. Отдаде ли му се възможност, се вселява в нечий труп и започва веселбата. Обича да виси като прилеп по дърветата надолу с главата. Любимото му свърталище е в гробищата.

10. Хундун

Туловище без лице - това е хундун, зло същество от китайската митология. Боговете Ху и Шу се смилили над урода и решили да го уредят с очи, нос и уста. Пластичната хирургия обаче довела до скорошна смърт.

11. Ксинг Тиан

Някога той бил гигантски воин на служба при императора Ян. Когато Ян претърпял поражение от Жълтия император, Ксинг Тиан решил да си отмъсти и го предизвикал на дуел. По време на битката Жълтия император го обезглавил. После скрил отрязаната глава в една гора. Оттогава Ксинг Тиан обикаля да си я търси. По някое време се примирил със загубата и си сложил две зърна на туловището, които да имитират очи, а пъпът му играел ролята на уста. Това, разбира се, изобщо не го превърнало в манекен.

Кристи Петрова