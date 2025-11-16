Д ори и най-големите интригантки имат нужда от любов. А когато живееш със свекъра и се съобразяваш с него, трябва да проявиш въображение, за да се измъкнеш за няколко часа от дома и да отскочиш до любимия, за да провалиш годежа му.

Свекърът татко Исмаил

Медиха Текин от сериала „Състояние на връзката: сложно е“ не губи време. Разсейва домашната помощничка и бърка в деколтето си, където е скрила шишенце с приспивателни. Щедро изсипва от него в тенджерата, където къкри тюрлю гювеч. И скоро след като сядат на масата свекърът и прислужницата, поканена да уважи трапезата им, полягат рамо до рамо, а Медиха е свободна да осуети натрапената „сгледа“ на любимия си, който не смее да се опълчи на майка си.

Медиха вади сънотворните.

Продукти:

агнешко или телешко месо - 600 г

масло - 100 г

лук - 1 глава

бамя - 1 ч.ч. почистена, млада

зелен фасул - 100 г

червени чушки - 2 броя

чушки - 2 броя зелени

картофи - 3 броя, на кръгчета

тиквички - 2 броя на колелца

патладжани - 1 брой, на кубчета

грозде - 2 с.л. кисело, неузряло грозде или кисели краставички

домати - 2 броя

доматено пюре - 1 с.л.

вода - 100 мл топла

сол

черен пипер - на вкус

тюрлю гювеч

Приготвяне:

Нарежете агнешкото на хапки и добре го посолете и поръсете с черен пипер. В голям съд на котлона сложете чаша вода да се загрее и сложете агнешкото да се задуши. Щом водата изври, прехвърлете месото в пръстен гювеч или огнеупорен съд. Нарязаният на кубчета патладжан престоява 10 минути посолен, за да се махне горчилката, след което се измива. Всички нарязани зеленчуци подредете на редове върху агнешкото в гювеча. Най-отгоре сложете доматите на кръгчета и разтвореното в 100 мл топла вода доматено пюре. Посолете на вкус и добавете черен пипер. Залейте тюрлю гювеча с разтопеното масло, покрийте с капак и сложете да се пече за около 2 и 1/2 ч. в умерена фурна.

Прислужницата е поласкана, че я канят на масата.

Кристи Красимирова