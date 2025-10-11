А ндрей Бабиш ще бъде за втори път премиер на Чехия, след като неговата партия АНО спечели последните парламентарни избори в страната. Той вече изпълняваше тази роля до 2021 г., когато отстъпи властта на управляващите на досегашния премиер Фиала.

Чехите и хората извън страната обаче гадаят дали Бабиш 2.0 ще бъде различен през новия си мандат.

Прилика

Милиардерът често е оприличаван на Тръмп заради идентичността в подхода към политиката, на чието поле и двамата постигат своето, реализирайки сделки. Самият Бабиш е бизнесмен с доста богата история и в момента се радва на широка подкрепа сред предприемаческата класа в Чехия.

От друга страна обаче, пред него има няколко основни предизвикателства. Както и на други места по света, набеждаваната за популистка партия АНО печели с доста разнопосочна риторика. От една страна, той заявява проевропейската си и пронатовска насоченост, въпреки че има свои виждания по въпроса. Това го поставя в политическо единомислие заедно с досега управляващите в Чехия.

Особеността обаче е, че той гледа по различен начин и на ЕС, и на НАТО. Съюзът според него е твърде централизиран, а Бабиш иска той да бъде по-свободен с повече национални елементи и ненамеса на Брюксел във вътрешните дела. НАТО пък точно напротив, трябва да бъде изцяло защитна организация, насочена предимно към вътрешни проблеми, каквото и да значи това. По въпросите за войната в Украйна той е за край на войната, но и не толкова твърд поддръжник на Киев. За сметка на това е категоричен противник на Зелената сделка и радетел за строга политика по отношение на мигрантите.

Тези щрихи го отличават и от съседите му Виктор Орбан и Роберт Фицо. Всъщност самото чешко общество е прозападно и проевропейско и това е в основата на успеха на АНО.

Популист

Така Бабиш влиза в риториката на общата популярна тенденция, но пък не може да разчита на досегашните управляващи за бъдещ кабинет.

АНО остава в деликатната позиция да търси коалиционна подкрепа сред антиевропейските партии в долната камара на парламента. Андрей Бабиш води преговори с крайнодясната и антиевропейска партия „Свобода и пряка демокрация“ (SPD) и твърдо евроскептичната партия „Мотористи“, за да сформират следващото правителство. „Мотористите“ станаха нови членове на парламента, след като в последната част от кампанията си обещаха да не изваждат Чехия от ЕС и НАТО. За разлика от SPD, които пък точно това искат. Те са и твърди противници на еврото, като милеят за чешката крона.

И въпреки несигурността дали ще успеят с кабинет, едно е сигурно - Чехия вероятно ще има най-евроскептичния кабинет досега.

Спънки

Другият препъникамък пред оформящата се странна коалиция е особеността на чешката конституция. Според нея президентът Петър Павел има правото да не одобри отделни министри от бъдещия кабинет. Този въпрос обаче трябва да реши ловкият и противоречив предприемач Бабиш, за какъвто минава в родината си. Той смята да заобиколи това препятствие, като заявява, че ще предложи кабинет, съставен изцяло от членове на АНО, докато Мотористите и SPD ще бъдат тихата част от коалицията, която ще подкрепя правителство на малцинството пасивно в парламента.

Произход

Роден в Словакия, Бабиш има много сложен произход, като майка му е карпатска германка, родена на територията на днешна Украйна. Баща му, Щефан Бабиш, е работил във външната търговия на Чехословакия и е бил дипломат, поради което Бабиш прекарва част от детството си в Париж и Женева. Завършва в Братислава. През 1978 г. става кандидат за Комунистическата партия на Чехословакия (КСЧ), а през 1980 г. става член. През 1985 г. Бабиш е изпратен в Мароко, откъдето се завръща в Прага след Кадифената революция през 1991 г. След разпада на Чехословакия се хвърля в бизнеса и забогатява дотам, че в момента е вторият най-богат човек в страната.

Бабиш се представя като човек от народа. В рамките на партията си упражнява лидерски стил, който е описан от цитата му „Аз плащам, следователно решавам“. Чешкият журналист Адам Дрда нарича Бабиш „популистки олигарх“. И не само това.

Сенки

Тъмните сенки около биографията му са и по друг повод. Словашката държавна сигурност Ústav pamäti národa (Държавна служба за сигурност) обвини Бабиш, че е работил за чехословашката държавна сигурност (StB) под кодовото име „Буреш“. Според предоставените досега документи се твърди, че той съзнателно е действал като неформален агент от ноември 1982 г. до 1985 г., нещо, което той отрича.

Обвиняван за незаконно финансиране и разследван от ОЛАФ, Бабиш фигурира и в „Досиетата Пандора“, заради което има репутация на корумпиран. През януари 2023 г. е оправдан по едно дело.

Западняк

И въпреки опасенията, Чехия ще остане прозападна. "Искаме да спасим Европа... и очевидно сме проевропейски и пронатовски настроени", каза Бабиш пред репортери веднага след изборната си победа. Самият той се стреми към близост с Италия и Франция. Прагматик, диалогичен и гъвкав бизнесмен, той рязко се различава от съседите му Орбан и Фицо. Нещо повече, само преди ден той заяви, че ще запази програмата за артилерийски снаряди за Украйна, като обаче може да я прехвърли като ангажимент на НАТО.

Иван Петрински