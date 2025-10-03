С туденото време повишава риска от инфаркти и сърдечносъдовите инциденти. Това заяви пред „Здраве с Телеграф“ кардиологът д-р Ренета Пелтегова. „Започва сезонът на застудяването, на вирусите. Увеличават се сърдечносъдовите заболявания. Студеното време може да се окаже сериозно предизвикателство за сърцето, особено при хора с вече съществуващи сърдечни заболявания или при тези с рискови фактори за развитието на такива“, каза тя. Специалистът обясни, че при студеното време се свиват кръвоносните съдове (вазоконстрикция) и това води до намаляване на притока на кръв до сърцето, което увеличава риска от развитието на инфаркт. Наблюдава се също така повишена активност на тромбоцитите, което кара кръвта да се съсирва и предразполага към образуването на тромби в коронарните артерии, което пък може да доведе до инфаркт. „В студеното време организмът е подложен и на стрес, който води до повишаване нивата на адреналин. Това от своя страна увеличава кръвното налягане и сърдечната честота“, посочи кардиологът. Тя коментира, че загряването на тялото през зимата има важна роля в предпазването от сърдечносъдови заболявания. Toва включва както правилно обличане, така и физическо раздвижване и поддържане на добра циркулация.

Тенденции

Специалистът посочи, че все повече млади получават инфаркт. Става дума за хора под 45 години. „Причината за това са генетичните фактори, върху които не можем да противодействаме, особено ако в семейството има случай на инфаркт под 50-годишна възраст, рискът за младите е по-висок. Има специфични генни мутации, които водят до по-бързо натрупване на холестерол и развитие на атеросклероза по съдовете“, обясни тя. Според нея проблемът се задълбочава и заради това, че младите хора прекарват по-голяма част от времето си пред екрани и пренебрегват така важната физическа активност. Друг фактор е хроничният стрес, проучвания показват, че работен стрес, дълго работно време, липса на подкрепа увеличават до 2 пъти вероятността за инфаркт. Хoрмоналните промени при младите жени, които приемат контрацептиви, повишава риска от тромбоемболични инциденти и инфаркт.

„Употребата на кокаин, амфетамини, канабис, стероиди при млади хора значително увеличават риска от инфаркт дори при липса на други рискови фактори като високо кръвно, холестерол или фамилна обремененост. Тютюнопушенето е един от най-силните и доказани рискови фактори за инфаркт дори при млади хора. И не на последно място младите хора пренебрегват профилактичните прегледи и доста от тях не знаят за наличието на високо кръвно и висок холестерол“, изброява медикът.

Холестерол

България е на първо място в Eвропа по сърдечносъдова смъртност. Д-р Пелтегова каза, че преживяемостта при младите, получили инфаркт, е много по-голяма, отколкото при по-възрастните. „Смъртността при младите е около 2.5%, сравнена с по-възрастните, където е 7.5%. Като цяло младите са с по-висок процент на преживяемост, като за това има значение и навременното диагностициране и лечение. Имат значение и съпътстващите заболявания, които при младите се очаква да бъдат по-малко. Затова преживяемостта при тях е по-висока“, каза кардиологът и подчерта, че няма определена възраст, при която инфарктът задължително води до летален изход. По отношение на живота след срещата със заболяването медикът коментира, че инфарктът е повратна точка, която променя живота на човек не само физически, но и чисто емоционално, психологически и социално. „От физическите промени: намалена издържливост, особено след първите месеци след инфаркта, повишена умора, нужда от повече почивка. 30-40% от пациентите страдат от депресия, изпитват тревожност от това отново да не получат инфаркт. Хубавата част е, че много често се наблюдават и промени в навиците, като спиране на цигарите, повече движение, здравословно хранене“, добави още специалистът. Според нея заболяването променя живота на човек, но с правилна медицинска помощ, подкрепа, лична воля, много хора се връщат към нормалното си ежедневие, някои дори имат по-пълноценен живот отпреди.

По думите й не е изключено инфарктът да удари втори път, това зависи от състоянието на коронарните артерии, нелекувани или лошо контролирани рискови заболявания като хипертония, дислипидемия, затлъстяване, захарен диабет тип 2, пропускане или спиране на предписаните медикаменти. Тя твърди, че има закономерност между микроинфарктите и инфаркта. По думите й микроинфарктите могат да минат незабелязано, както и по-големите, особено при хора с диабет. „При тях почти липсва болка. Симптомите са по-неспецифични. Някои хора въобще не ги отдават на това нещо. И вече се виждат по-късните последствия на инфаркта, промени по ЕКГ, на ехокардиография намалена помпена функция на сърцето и зони с нарушено движение на сърдечния мускул. По това може да засечем, че човекът е прекарал инфаркт“, коментира тя и добави, че често пациентите не отдават значение на болки в гърдите, умора и задух. Специалистът обясни, че болката продължава повече от 10 минути, натискаща, стягаща, пареща. Обикновено се пренася към лявата ръка, челюст, гърба, съпроводена е с гадене, повръщане. При жените симптомите са по-неспецифични - може да има само задух, без болка. Тя може да бъде локализирана в горната част на корема. Често се бърка със симптоми от гастроинтестиналния тракт. „При по-младите често симптомите са по-слабо изразени и често ги отдават на мускулни болки от преумора и настинка“, подчерта кардиологът. Медикът добави, че при децата инфарктът е много рядко състояние и е в резултат на вродени сърдечни заболявания, наследствена хиперлипидемия, наследствени или придобити нарушения в кръвосъсирването.

Разреждане

Д-р Пелтегова коментира, че е изключително опасно самосиндикалното разреждане на кръвта и посъветва хората да не го правят, ако това не е по лекарско предписание. „Някои хора приемат аспирин просто за всеки случай, като това може да има сериозни последствия - стомашно кървене и други усложнения. Разреждането на кръвта категорично не е необходимо за всички хора. Разреждащите медикаменти се прилагат само по медицински причини, установени от лекар. Такива причини са прекаран инфаркт, предсърдно мъждене, диагностирани тромбофилии, които представляват наследствени нарушения в съсирването на кръвта, дълбоко венозна тромбоза, механични клапи, байпас хирургия. В тези случаи лекарите изписват спрямо състоянието антикоагуланти или антиагреганти“, посочи тя.

Сърдечен арест

При сърдечния арест сърцето внезапно спира да изпомпва ефективно кръв. Това води до спиране на кръвообращението и е спешно животозастрашаващо състояние, при което е необходима медицинска помощ. „Основните признаци на това са внезапна загуба на съзнание, липса на нормално дишане, липса на пулс, няма сърдечна дейност. Това, което трябва да направим, е да започнем сърдечен масаж, като всяка минута без сърдечен масаж намалява шансовете за оцеляване с 10%“, обясни специалистът. Тя посочи, че незабавно трябва да се обадим на телефон 112, а до идването на спешните медици да използваме автоматичен дефибрилатор. По думите й за употребата им не е необходима специална подготовка, защото дефибрилаторът казва във всяка секунда какви стъпки трябва да се предприемат. Задачата на устройството е да върне сърцето към нормалната му дейност.

Превенция

Кардиологът е категоричен, че може да превантираме сърдечносъдовите заболявания, като спрем цигарите, алкохола, увеличим физическата активност, която всеки ден трябва да е поне 30 минути, да започнем да се храним здравословно. Тя посочи, че хроничният стрес е важен рисков фактор за сърдечносъдовите заболявания. По отношение на холестерола тя коментира, че хапчетата поддържат ниски нива само докато се приемат. „Те се пият до живот, особено при пациенти с висок риск от развитие на сърдечносъдови заболявания или след прекаран инфаркт. По отношение на хапчетата за кръвно. Лятото кръвното спада, намаляват се медикаментите, идва зимата, дозата на лекарствата се увеличава, защото съдовете се свиват и съответно кръвното се повишава. Трябва да има посещение при специалиста през пролетта и през есента за корекция на дозата на антихипертензивната терапия. Д-р Пелтегова каза, че холестеролът става опасен за здравето ни, когато „лошият“ е над 3 ммол/л, а общият над 6.2 ммол/л. По думите й не можем да премахнем плаките, но можем да ги стабилизираме (да не растат и да не се разкъсват), да бъдат частично намалени, да бъдат превърнати в неактивни (калцирани), което ги прави по-малко опасни.

На шесто място сме по затлъстяване

България е на шесто място по затлъстяване в Европа и на пето сред децата. Това показват данните на Фондация „Коалиция затлъстяване“. За съжаление и прогнозите в тази посока не са обнадеждаващи. Според тях в следващото десетилетие затлъстяването при децата ще скочи до 60%. Според данни от изследване, проведено преди няколко месеца, и на база на информация от Националната здравноосигурителна каса и НОИ през 2024 г. медицинските разходи, свързани със затлъстяването и болестите, причинени от него, възлизат на около 260 млн. лв. Отсъствия от работа и болнични, изплатени от НОИ, са около 170 млн. лв. Загубите от производителност и разлика в доходите при прекъсване на работа се изчисляват на около 540 млн. лв., а загубата на благосъстояние от годините живот с увреждане, говорим за над 12 млрд. лв. за 2024 г. загуби за икономиката и благосъстоянието вследствие на затлъстяването.

Владимир Христовски