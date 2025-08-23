Б елгия, Нидерландия и Люксембург взеха историческо решение, с което се създава хармонизирана правна рамка за използване на лък и стрели при лов.

Решението е в резултат на успешното въвеждане на регулиран лов с лък във Валония. Рамката определя какви стрели и екипировка са допустими. Подчертава се безопасността, хуманното отношение към животните и екологичната отговорност. Ловците ще са задължени да спазват редица нови изисквания, както и да преминат курс за безопасно боравене с оръжието.

Дава се шанс на дивеча да избяга

Предимства

Съвременният лов с лък е ефикасен и прецизен метод, който съчетава традиция и модерни технологии. Той позволява на ловеца да се доближи максимално до дивеча и да извърши точен и хуманен изстрел. Този вид лов е подобен на соколарския. Издебването на дивеча е по-първобитен и дава шанс на животното да избяга, ако ловецът направи грешка.

Благодарение на развитието на съвременните материали – като карбон, алуминий и композити сплави – модерните лъкове осигуряват висока скорост на стрелата и прецизност, сравнима с огнестрелните оръжия. Едно от най-големите предимства на лъка е неговата тишина.

За разлика от пушките, които произвеждат силен изстрел, лъкът работи почти безшумно. Това значително намалява стреса върху околните животни и предотвратява паниката в дивата природа. Тази характеристика го прави особено подходящ за лов в крайградски райони и в екологично чувствителни зони, където шумовото замърсяване и смущаването на екосистемата трябва да се сведат до минимум.

Този вид лов съчетава традициите със съвременните технологии

Екология

От екологична гледна точка ловът с лък има и по-малък въглероден отпечатък в сравнение с традиционните методи. Което ще намали и данъка за въглеродните отпечатъци на тези страни. Не се изисква използването на боеприпаси с олово, което елиминира риска от замърсяване на почвата и водата. Освен това стрелите могат да се използват многократно, което намалява отпадъците и разходите за ловците.

Всички тези фактори правят лъка не само ефективен инструмент за лов, но и пример за устойчиво използване на природните ресурси, съобразено с изискванията на съвременните практики за опазване на околната среда.

И други държави вземат пример

Европейската федерация по лов с лък (EBF) приветства официалното признание на съвременния лов с лък в страните от Бенелюкс. EBF го определя като устойчив, етичен и полезен инструмент за управление на дивеча.

Признаването на лова с лък в Бенелюкс представлява важен прецедент за цяла Европа и може да проправи път за законодателни промени и в други държави. То демонстрира, че традициите и съвременните технологии могат да вървят ръка за ръка.

Йото Пацов