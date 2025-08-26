Л ятото още не е свършило, но сякаш вече му се вижда краят. Иван Звездев, както винаги преди, пак предлага невероятни изкушения за небцето и душата на zvezdev.com.
Спагети топчета със сос
Необходими продукти:
- 250 г спагети
- 200 г кайма
- 1/2 ч.л. риган
- 1/2 ч.л. сол
- 1 ч.л. нишесте
- 1 белтък
- 2 с.л. зехтин
- 400 г пасирани домати
- 1/2 ч.л. захар
- 1 ч.л. сушен босилек
Начин на приготвяне:
Каймата се омесва с риган, сол, белтък и нишесте. Престоява 10 минути за да набъбне нишестето и от нея се оформят топчета. Омесва се добре и се правят малки топчета. Приготвя се сос. Нарязва се лук на дребно. В тиган се налива зехтин затопля се леко и се слага лука. Запържва се за около минута. Добавят се доматите. Нарязва се на дребно чесън и се слага в соса. Посолява се и се поръсва със захар. Слагат се топчетата от кайма. Под капак сосът се вари на слаб огън за 15-20 минути. Когато е готов се подправя със сушен босилек или пресен. В голяма тенджера се кипва три-четири литра вода. Посолява се и се слагат спагетите. Варят се 10 минути или според указанията на пакета. Сварените спагети се отцеждат и се слагат в горещия сос. Всичко се разбърква добре и сервира веднага. Пожелание се поръсва с сирене пармезан, грана-падано или кашкавал. Ястието е за 2 порции.
Рошави пилешки хапки
Необходими продукти:
250 г пилешко филе
- 1 чаша корн флейкс - 90 г
- 120 г брашно
- 1 ч.л. босилек
- 1/2 ч.л. риган
- 1/2 ч.л. червен пипер
- 1/4 ч.л. сушен чесън
- 2 яйца
- 4 с.л. кисело мляко
- 1 ч.л. сол
За соса:
- 2 с.л. майонеза
- 2 с.л. кисело мляко
- 1 ч.л. соев сос
- 2 щипки чесън на прах
Начин на приготвяне:
Пилешкото се нарязва на ивици и посолява. 4 с.л. кисело мляко се разбиват с 1 лъжица вода. Към тези продукти се добавя пилешкото и се оставя да престои за 10 минути. Мели се на дребно корн флейкс. В тавичка се смесва брашно, босилек, риган, червен пипер, чесън на прах и 1 ч.л. сол. Маринованото пилешко се изважда и овалва в брашното с подправки. Разбиват се яйца и пилешкото се потапя в тях, след това се панира с натрошения корнфлейкс. Хубаво се притиска панировката в месото. Загрява се 2 чаши олио или фритюрник до 170 градуса . Панираното пилешко се пържи по 4-5 минути като се обръща няколко пъти. Изважда се и поднася със сос. За соса се размесват добре майонеза, кисело мляко, соев сос, чесън на прах и сол на вкус.
Кьопоолу
Необходими продукти:
- 1 голям патладжан - 300 г
- 2-3 чушки - 200 г
- 1 домат
- 2 с.л. олио
- 3-4 скилидки чесън
- 4 стръка ситно нарязан магданоз
- 1 с.л. оцет
- 1 ч.л. сол
Начин на приготвяне:
Почистете патладжаните и ги надупчете на няколко места с нож. Полейте с малко олио и сложете в тава, покрийте ги с фолио и изпечете за 30-40 минути на 200 градуса в предварително затоплена фурна. Изпечете чушките и ги обелете. Чесънът се стрива с малко сол и олио в голяма дървена купа да стане на кашичка. От изпечения патладжан се отделя сърцевината и се маха обелката. Смачква се добре заедно с чесъна в същата купа. Добавят се печените чушки и се стриват. Доматът се нарязва на ситно и слага при стритите зеленчуци. Добавя се чесън и поръсва със ситно нарязан магданоз. Посолява се, полива се с оцет и олио и разбърква добре. Готовото кьопоолу е добре да отлежи 30 минути в хладилник да се смесят добре вкусовете.
Бъркани яйца с домати
Необходими продукти:
- 3 яйца
- 1 домат
- 2 с.л. прясно мляко
- 3 щипки сол
- 10 г масло - 1 ч.л.
- 1 ч.л. брашно
- 30 г сирене за поръсване
Начин на приготвяне:
Доматът се обелва и нарязва на малки кубчета. Стопява се масло в тиган и в него се слага доматът. На умерен огън се задушава за около минута, докато се изпари по-голямата част от водата. Яйцата се разбиват леко и смесват с прясно мляко. Посоляват се и поръсват с брашно. Разбъркват се и слагат в тигана при задушените домати. На ниска температура се разбъркват за минута-две, докато станат рохки. Сервират се в чиния и поръсват със сирене, настъргано на ренде.
Баница с тиквички и сирене
Необходими продукти:
- 1/2 пакет кори за баница (200 г - 6-8 броя кори)
- 2 яйца
- 150 г сирене
- 2 с.л. кисело мляко
- 50 г разтопено масло
- 2 тиквички
- трохи от 2 филии стар хляб
- сол на вкус
Начин на приготвяне:
Настъргват се тиквичките на едро ренде, поръсват се със със 1 ч.л. сол и оставят в гевгир да се отцедят. След 15 минути се притискат да се отцеди водата. В купа се смесват яйца с кисело мляко и хубаво се разбиват. В намаслена тава (с размери 15 х 20 см) се слага кора, сгъната на две и намазва с разтопено масло, покрива се с още две кори, сгънати на две и след като се намажат с масло, се поръсват с половината смлени трохи. Покриват се с отцедени тиквички, сирене и яйца с кисело мляко. Поръсва се с останалите трохи. Слагат се останалите три листа кори, прегънати на две като се намаслява всяка от тях. Правят се прорези по повърхността и се пече за 45 минути на 180 градуса в предварително затоплена фурна.