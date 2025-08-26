Л ятото още не е свършило, но сякаш вече му се вижда краят. Иван Звездев, както винаги преди, пак предлага невероятни изкушения за небцето и душата на zvezdev.com.

Спагети топчета със сос

Необходими продукти:

  • 250 г спагети
  • 200 г кайма
  • 1/2 ч.л. риган
  • 1/2 ч.л. сол
  • 1 ч.л. нишесте
  • 1 белтък
  • 2 с.л. зехтин
  • 400 г пасирани домати
  • 1/2 ч.л. захар
  • 1 ч.л. сушен босилек

Начин на приготвяне:

Каймата се омесва с риган, сол, белтък и нишесте. Престоява 10 минути за да набъбне нишестето и от нея се оформят топчета. Омесва се добре и се правят малки топчета. Приготвя се сос. Нарязва се лук на дребно. В тиган се налива зехтин затопля се леко и се слага лука. Запържва се за около минута. Добавят се доматите. Нарязва се на дребно чесън и се слага в соса. Посолява се и се поръсва със захар. Слагат се топчетата от кайма. Под капак сосът се вари на слаб огън за 15-20 минути. Когато е готов се подправя със сушен босилек или пресен. В голяма тенджера се кипва три-четири литра вода. Посолява се и се слагат спагетите. Варят се 10 минути или според указанията на пакета. Сварените спагети се отцеждат и се слагат в горещия сос. Всичко се разбърква добре и сервира веднага. Пожелание се поръсва с сирене пармезан, грана-падано или кашкавал. Ястието е за 2 порции.

Рошави пилешки хапки

Необходими продукти:

250 г пилешко филе

  • 1 чаша корн флейкс - 90 г
  • 120 г брашно
  • 1 ч.л. босилек
  • 1/2 ч.л. риган
  • 1/2 ч.л. червен пипер
  • 1/4 ч.л. сушен чесън
  • 2 яйца
  • 4 с.л. кисело мляко
  • 1 ч.л. сол

За соса:

  • 2 с.л. майонеза
  • 2 с.л. кисело мляко
  • 1 ч.л. соев сос
  • 2 щипки чесън на прах

Начин на приготвяне:

Пилешкото се нарязва на ивици и посолява. 4 с.л. кисело мляко се разбиват с 1 лъжица вода. Към тези продукти се добавя пилешкото и се оставя да престои за 10 минути. Мели се на дребно корн флейкс. В тавичка се смесва брашно, босилек, риган, червен пипер, чесън на прах и 1 ч.л. сол. Маринованото пилешко се изважда и овалва в брашното с подправки. Разбиват се яйца и пилешкото се потапя в тях, след това се панира с натрошения корнфлейкс. Хубаво се притиска панировката в месото. Загрява се 2 чаши олио или фритюрник до 170 градуса . Панираното пилешко се пържи по 4-5 минути като се обръща няколко пъти. Изважда се и поднася със сос. За соса се размесват добре майонеза, кисело мляко, соев сос, чесън на прах и сол на вкус.

Кьопоолу

Необходими продукти:

  • 1 голям патладжан - 300 г
  • 2-3 чушки - 200 г
  • 1 домат
  • 2 с.л. олио
  • 3-4 скилидки чесън
  • 4 стръка ситно нарязан магданоз
  • 1 с.л. оцет
  • 1 ч.л. сол

Начин на приготвяне:

Почистете патладжаните и ги надупчете на няколко места с нож. Полейте с малко олио и сложете в тава, покрийте ги с фолио и изпечете за 30-40 минути на 200 градуса в предварително затоплена фурна. Изпечете чушките и ги обелете. Чесънът се стрива с малко сол и олио в голяма дървена купа да стане на кашичка. От изпечения патладжан се отделя сърцевината и се маха обелката. Смачква се добре заедно с чесъна в същата купа. Добавят се печените чушки и се стриват. Доматът се нарязва на ситно и слага при стритите зеленчуци. Добавя се чесън и поръсва със ситно нарязан магданоз. Посолява се, полива се с оцет и олио и разбърква добре. Готовото кьопоолу е добре да отлежи 30 минути в хладилник да се смесят добре вкусовете.

Бъркани яйца с домати

Необходими продукти:

  • 3 яйца
  • 1 домат
  • 2 с.л. прясно мляко
  • 3 щипки сол
  • 10 г масло - 1 ч.л.
  • 1 ч.л. брашно
  • 30 г сирене за поръсване

Начин на приготвяне:

Доматът се обелва и нарязва на малки кубчета. Стопява се масло в тиган и в него се слага доматът. На умерен огън се задушава за около минута, докато се изпари по-голямата част от водата. Яйцата се разбиват леко и смесват с прясно мляко. Посоляват се и поръсват с брашно. Разбъркват се и слагат в тигана при задушените домати. На ниска температура се разбъркват за минута-две, докато станат рохки. Сервират се в чиния и поръсват със сирене, настъргано на ренде.

Баница с тиквички и сирене

Необходими продукти:

  • 1/2 пакет кори за баница (200 г - 6-8 броя кори)
  • 2 яйца
  • 150 г сирене
  • 2 с.л. кисело мляко
  • 50 г разтопено масло
  • 2 тиквички
  • трохи от 2 филии стар хляб
  • сол на вкус

Начин на приготвяне:

Настъргват се тиквичките на едро ренде, поръсват се със със 1 ч.л. сол и оставят в гевгир да се отцедят. След 15 минути се притискат да се отцеди водата. В купа се смесват яйца с кисело мляко и хубаво се разбиват. В намаслена тава (с размери 15 х 20 см) се слага кора, сгъната на две и намазва с разтопено масло, покрива се с още две кори, сгънати на две и след като се намажат с масло, се поръсват с половината смлени трохи. Покриват се с отцедени тиквички, сирене и яйца с кисело мляко. Поръсва се с останалите трохи. Слагат се останалите три листа кори, прегънати на две като се намаслява всяка от тях. Правят се прорези по повърхността и се пече за 45 минути на 180 градуса в предварително затоплена фурна.

