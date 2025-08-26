Л ятото още не е свършило, но сякаш вече му се вижда краят. Иван Звездев, както винаги преди, пак предлага невероятни изкушения за небцето и душата на zvezdev.com.

Спагети топчета със сос

Необходими продукти:

250 г спагети

200 г кайма

1/2 ч.л. риган

1/2 ч.л. сол

1 ч.л. нишесте

1 белтък

2 с.л. зехтин

400 г пасирани домати

1/2 ч.л. захар

1 ч.л. сушен босилек

Начин на приготвяне:

Каймата се омесва с риган, сол, белтък и нишесте. Престоява 10 минути за да набъбне нишестето и от нея се оформят топчета. Омесва се добре и се правят малки топчета. Приготвя се сос. Нарязва се лук на дребно. В тиган се налива зехтин затопля се леко и се слага лука. Запържва се за около минута. Добавят се доматите. Нарязва се на дребно чесън и се слага в соса. Посолява се и се поръсва със захар. Слагат се топчетата от кайма. Под капак сосът се вари на слаб огън за 15-20 минути. Когато е готов се подправя със сушен босилек или пресен. В голяма тенджера се кипва три-четири литра вода. Посолява се и се слагат спагетите. Варят се 10 минути или според указанията на пакета. Сварените спагети се отцеждат и се слагат в горещия сос. Всичко се разбърква добре и сервира веднага. Пожелание се поръсва с сирене пармезан, грана-падано или кашкавал. Ястието е за 2 порции.

Рошави пилешки хапки

Необходими продукти:

250 г пилешко филе

1 чаша корн флейкс - 90 г

120 г брашно

1 ч.л. босилек

1/2 ч.л. риган

1/2 ч.л. червен пипер

1/4 ч.л. сушен чесън

2 яйца

4 с.л. кисело мляко

1 ч.л. сол

За соса:

2 с.л. майонеза

2 с.л. кисело мляко

1 ч.л. соев сос

2 щипки чесън на прах

Начин на приготвяне:

Пилешкото се нарязва на ивици и посолява. 4 с.л. кисело мляко се разбиват с 1 лъжица вода. Към тези продукти се добавя пилешкото и се оставя да престои за 10 минути. Мели се на дребно корн флейкс. В тавичка се смесва брашно, босилек, риган, червен пипер, чесън на прах и 1 ч.л. сол. Маринованото пилешко се изважда и овалва в брашното с подправки. Разбиват се яйца и пилешкото се потапя в тях, след това се панира с натрошения корнфлейкс. Хубаво се притиска панировката в месото. Загрява се 2 чаши олио или фритюрник до 170 градуса . Панираното пилешко се пържи по 4-5 минути като се обръща няколко пъти. Изважда се и поднася със сос. За соса се размесват добре майонеза, кисело мляко, соев сос, чесън на прах и сол на вкус.

Кьопоолу

Необходими продукти:

1 голям патладжан - 300 г

2-3 чушки - 200 г

1 домат

2 с.л. олио

3-4 скилидки чесън

4 стръка ситно нарязан магданоз

1 с.л. оцет

1 ч.л. сол

Начин на приготвяне:

Почистете патладжаните и ги надупчете на няколко места с нож. Полейте с малко олио и сложете в тава, покрийте ги с фолио и изпечете за 30-40 минути на 200 градуса в предварително затоплена фурна. Изпечете чушките и ги обелете. Чесънът се стрива с малко сол и олио в голяма дървена купа да стане на кашичка. От изпечения патладжан се отделя сърцевината и се маха обелката. Смачква се добре заедно с чесъна в същата купа. Добавят се печените чушки и се стриват. Доматът се нарязва на ситно и слага при стритите зеленчуци. Добавя се чесън и поръсва със ситно нарязан магданоз. Посолява се, полива се с оцет и олио и разбърква добре. Готовото кьопоолу е добре да отлежи 30 минути в хладилник да се смесят добре вкусовете.

Бъркани яйца с домати

Необходими продукти:

3 яйца

1 домат

2 с.л. прясно мляко

3 щипки сол

10 г масло - 1 ч.л.

1 ч.л. брашно

30 г сирене за поръсване

Начин на приготвяне:

Доматът се обелва и нарязва на малки кубчета. Стопява се масло в тиган и в него се слага доматът. На умерен огън се задушава за около минута, докато се изпари по-голямата част от водата. Яйцата се разбиват леко и смесват с прясно мляко. Посоляват се и поръсват с брашно. Разбъркват се и слагат в тигана при задушените домати. На ниска температура се разбъркват за минута-две, докато станат рохки. Сервират се в чиния и поръсват със сирене, настъргано на ренде.

Баница с тиквички и сирене

Необходими продукти:

1/2 пакет кори за баница (200 г - 6-8 броя кори)

2 яйца

150 г сирене

2 с.л. кисело мляко

50 г разтопено масло

2 тиквички

трохи от 2 филии стар хляб

сол на вкус

Начин на приготвяне:

Настъргват се тиквичките на едро ренде, поръсват се със със 1 ч.л. сол и оставят в гевгир да се отцедят. След 15 минути се притискат да се отцеди водата. В купа се смесват яйца с кисело мляко и хубаво се разбиват. В намаслена тава (с размери 15 х 20 см) се слага кора, сгъната на две и намазва с разтопено масло, покрива се с още две кори, сгънати на две и след като се намажат с масло, се поръсват с половината смлени трохи. Покриват се с отцедени тиквички, сирене и яйца с кисело мляко. Поръсва се с останалите трохи. Слагат се останалите три листа кори, прегънати на две като се намаслява всяка от тях. Правят се прорези по повърхността и се пече за 45 минути на 180 градуса в предварително затоплена фурна.