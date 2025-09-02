П реди големия мач между България и Испания от "МачКаст" сме ви приготвили страхотна изненада! Фланелка на България с подписа на легендата Красимир Балъков и тениска на "МачКаст" също с подписа на великата ни легенда!
КАК ДА УЧАСТВАШ
1.Последвай профила machcast_official в Instagram
2.Харесай тази лента
3.Тагни приятел в коментарите!
Победителят ще бъде изтеглен в деня на България - Испания, 4 септември, четвъртък!
ПОБЪРЗАЙ И УЧАСТВАЙ!
