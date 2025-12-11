Д осега здрав британец на около 50 години е получил тежък инсулт, след като години наред е поглъщал средно по осем енергийни напитки дневно. Случаят, описан в престижното BMJ Case Reports, изправя лекарите на нокти.

Мъжът постъпил по спешност в болница след внезапна загуба на усещане в лявата страна, затруднения в говора и проблеми с равновесието – класически признаци на инсулт. Оказало се, че таламусът му е засегнат, въпреки че пациентът нямал други здравословни рискове.

КРЪВНО 254/150 – ЕКСТРЕМНА ЗОНА НА ОПАСНОСТ

При приемането му в болница кръвното налягане било рекордно високо: 254/150 ммHg. Лекарите се борили да го овладеят, но налягането отново скачало тревожно след изписването му.

Тогава дошло голямото разкритие: Пациентът пиел 8 енергийни напитки, всяка с около 160 mg кофеин – общо 1280 mg дневно, над три пъти повече от максимално препоръчителното количество!

След като спрял с енергийните напитки, кръвното се нормализирало за дни, но уврежданията от инсулта – включително изтръпването на лявата страна – останали.

ЛЕКАРИ: „МЛАДИТЕ НЕ СА БЕЗСМЪРТНИ“

Медиците Марта Койл и Сунил Мунши настояват за по-строги ограничения върху енергийните напитки, особено сред млади хора, които масово ги консумират и често смятат, че рисковете „не се отнасят до тях“.

Те предупреждават: „Острият и хроничният прием на енергийни напитки може да увеличи риска от сърдечно-съдови заболявания и инсулт.“

И добавят: „Ако пациент има необяснимо високо кръвно, лекарите трябва да питат за енергийни напитки.“

ЕДИН СЛУЧАЙ – ГОЛЯМА ТРЕВОГА

Макар този мъж да е единичен случай, експертите подчертават, че честотата на инсулти и сърдечни заболявания е толкова висока, че не може да се чака: нужни са действия, ограничения и повече информираност.