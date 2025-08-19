Х имикалите в храните повишават риска от диабет тип 2. Това показва ново проучване на Медицинското училище „Айкан“ към болница „Маунт Синай“, САЩ. То установи, че излагането на т.нар. вечни химикали (PFAS) повишава риска от развитие на заболяването с 31%.

Въпросните вещества се използват в редица продукти заради устойчивостта им на топлина, вода и петна. В повечето случаи те почти не се разграждат и остават в околната среда и в човешкия организъм с десетилетия. Изследването, публикувано в EBioMedicine, анализира кръвни проби на 180 души с наскоро диагностициран диабет тип 2 и ги сравнява с 180 здрави участници. Резултатите показват, че PFAS може да нарушават синтеза на аминокиселини и метаболизма на лекарствата, което пряко влияе върху регулирането на кръвната захар. Нещо повече – замърсяването с тези вещества вече е открито не само в хранителни продукти, но и в питейна вода по целия свят.

Решение

В Обединеното кралство учени работят върху добавка, съдържаща специални чревни микроби, способни да абсорбират PFAS и да подпомогнат извеждането им от тялото. Докато тези решения стигнат до пазара, остава жизненоважно да се засили контролът върху производството и употребата на „вечните химикали“.

„Това не е просто екологичен проблем – това е въпрос на обществено здраве. Колкото по-бързо ограничим източниците на PFAS, толкова по-малко ще плащаме в бъдеще с болести и животи“, предупреждава инж. д-р Андрей Велчев.

България също не е изключение – според данни на европейски мониторингови програми в някои региони у нас са регистрирани повишени концентрации на PFAS в почвите и водоизточниците, особено в близост до индустриални зони и стари депа за отпадъци. През последните години лабораторни анализи на питейна вода от няколко общини показаха наличие на тези химикали, макар и под допустимите норми, но експертите предупреждават, че натрупването им във времето е опасно.

Стоки

Опасните химикали се съдържат в майонези, мариновани зеленчуци, плодови сладкиши и сосове, в които може да се съдържа натриев бензоат (E211); в колбаси, пушени меса, сирена, където се срещат нитрити и нитрати като E249–E252, които са потенциално канцерогенни и са забранени в детски храни. Също така се използва E252 (калиев нитрат) – в сирена и месни продукти, които могат да доведат до анемия и повишен шанс за злокачествени заболявания.

Безалкохолните напитки, особено с оранжев или жълт цвят, често съдържат синтетични оцветители като E102 (тартазин) и E110 (сънсет жълто), които са признати за потенциално вредни. Синтетични оцветители като E122 (азорубин), E127 (еритрозин), E132 (индиготин) и E104 (хиноли – в жълто) се срещат в сладките изделия и бонбони.

Владимир Христовски