Н арастват опасенията относно потенциална нова пандемия, след като вариант на свински грип, който обикновено се среща при поровете, се е предал на хората. Грип D, който често се среща при малките космати същества, въпреки че е форма на свински грип, е открит при 96% от хората в Китай, които наскоро са били тествани за грип.

Нов доклад на няколко китайски експерти потвърди, че грип D вече не е само проблем на животните. Шамът на IDV е еволюирал, за да стане силно заразен и може да се разпространява по въздушно-капков път между бозайници, което предполага, че може би вече е придобил способността да се разпространява лесно от човек на човек, пише Daily Star.

И като сериозно предупреждение, тъй като вече се установяват високи нива на излагане на хора, вирусът вероятно се разпространява тихо и е резистентен на повечето съвременни лекарства против грип.

Това е и първият път, когато този специфичен щам е открит при хора, със симптоми, вариращи от треска и кихане до секреция от носа – което накара експертите да го нарекат сериозна заплаха за общественото здраве, наричайки го „панзоотична заплаха“.

Докладът, воден от Хонгбо Гао от Ветеринарно-изследователския институт в Чанчун и Китайската академия на селскостопанските науки, гласи: „Наскоро идентифицираният щам на IDV, D/HY11, се репликира ефективно в първичните респираторни епителни клетки на човека, заразява бозайници гостоприемници, предава се по въздушно-капков път сред порове и проявява висока серопозитивност при хора в Североизточен Китай“.