2117 физически лица са дарили близо 22,8 млн. лева на болници, ясли и детски градини, училища, Българския червен кръст, наркокомуни, читалища и организации с нестопанска цел с общественополезна дейност през миналата година. Това показват данни на Националната агенция за приходите.

За благотворителността си те са ползвали данъчно облекчение в размер до 5% от данъчната основа.

54 физически лица пък са направили дарение в полза на културата. Сумата, която са отделили, възлиза на 123 613 лева. Даренията за култура носят по-голямо данъчно облекчение – данъчната основа може да се намали с до 15%.

Здраве

Само 31 души са направили дарение в подкрепа на здравната каса, като парите се насочват за лечение на деца или за асистирана репродукция. Дарената сума с тази цел възлиза на 23 103 лева. За подобна благотворителност облекчението е най-голямо – до 50%.

Много българи правят дарения и за други каузи, но за тях нямат право на данъчно облекчение. Такива са много случаи с лечение на болни деца. Важно е да се знае, че ако едно лице дари директно пари на родителите за лечение на болното им дете, то той няма право да си намалява данъците. Но ако дарението е направено чрез регистрирана фондация или сдружение, което събира средства за лечение на конкретно дете и тази организация има статут на такава с общественополезна дейност, тогава дарителят може да ползва облекчение.

Фирми

94 еднолични търговци също са направили дарения. Благотворителното им дело се оценява на 394 404 лева. Даренията са били в полза на болници, училища, БЧК и т.н.

Много фирми също правят дарения, като сумите са много по-големи от тези, които гражданите отделят за благотворителност. 2271 компании са дарили 114,6 милиона лева в полза на лечебни и учебни заведения, БЧК и т.н. Облекчението в тези случаи е до 10%. На здравната каса във връзка с лечението на деца и асистирана репродукция 8 фирми са дарили 34,9 млн. лв., като са ползвали данъчно облекчение до 50%. Пари за култура са отделили 10 фирми, а сумата е близо 25,9 млн. лв. Данъчното облекчение е същото като при физическите лица – до 15%.

София Симеонова