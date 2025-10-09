О т днес, 9 октомври, НАП ще глобява с търговци, които своеволно надуят цените, без да имат обективни причини за това.

Санкциите могат да стигнат до 1 млн. лв. За „спекула“ ще се наказват най-сурово големите вериги.

Гратисният срок, в който контролните органи не налагаха глоби по Закона за въвеждане на еврото, а пишеха само предписания, приключи вчера.

Така от днес влиза в сила разпоредбата в закона, според която всяко увеличение на цените търговците трябва да обосновават с обективни икономически фактори. Те освен това са длъжни при поискване да представят на контролните органи доказателства, с които да мотивират вдигането на цените. В закона е изброено и какво се счита за обективни икономически фактори.

Това са обстоятелства, които „са външни за търговеца, предоставящ стоки и услуги на потребители, документируеми промени в разходите по производство, доставка, съхранение и продажба, както и нормативни промени, извънредни обстоятелства - форсмажор, и други фактори, които имат пряко и съществено отражение върху себестойността“.

Цените трябва да са изписани на етикетите в евро и лева, без да се подвеждат потребителите.

Забрана

Забраната за необосновано надуване на цените е в сила от 8 август. Тя важи за целия период на двойно обозначаване на цените, който е 1 година – до 8 август 2026-а. Целта на ограничението е да няма спекулативно поскъпване на стоки и услуги покрай въвеждането на еврото.

До 8 октомври обаче бе даден двумесечен гратисен срок на търговците да приведат дейността си към изискванията на закона за еврото, без да им се налагат санкции. В този период контролните органи само пишеха предписания.

Сега глобата за този, който извърши или допусне необосновано вдигане на цените, ще бъде от 1000 до 10 000 лева.

За юридически лица и еднолични търговци това провинение ще се наказва със санкция от 5000 лв. до 100 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 лв. до 200 000 лв.

Размерът се определя, като се отчитат тежестта, продължителността и последиците от нарушението. За големите вериги обаче санкциите за „спекула“ може да са гигантски. Законът предвижда компаниите с оборот за предходната финансова година над 50 млн. лв. да бъдат глобявани с процент от оборота – 0,5 на сто за първо нарушение и 1 на сто при повторно извършване на същото нарушение. Слага се и таван – санкцията не може да надвишава 1 млн. лв.

Касовите апарати трябва да пускат бележки в евро и лева.

Контролният орган, който ще налага санкциите, е Националната агенция за приходите. С проверките се занимават служителите от фискалния контрол. Данъчни споделят, че при инспекциите ще се рови по цялата верига – от производител и вносител, през прекупвач до търговец на дребно.

Ще се гледат документите от доставчиците, за да се установи дали те са вдигнали доставната цена и дали това наистина е причината да има поскъпване в магазина. От търговците, които са повишили цените, ще се очакват и по-високи вноски от ДДС.

Тъй като данъчните не могат да огреят навсякъде, ще се разчита и на сигнали от граждани. Законът за еврото дава възможност всеки потребител да сигнализира контролните органи за нарушения.

Бележка

От днес ще има и санкции, ако на касовия бон цената не е изписана в евро и левове заедно с официалния курс. Глобата за такова нарушение е от 50 до 200 лева. Юридическите лица и едноличните търговци ще бъдат санкционирани с 200 до 800 лв. 90-95% от фискалните устройства вече са приведени към изискванията на закона за еврото.

Не повече от 5000 касови апарата, 1000 от които в София, все още не са пренастроени, каза пред „Телеграф“ Павлин Грозданов, шеф на Българската асоциация на дистрибуторите на фискални устройства.

През последната седмица имало голям наплив към сервизите. Други около 50 000 касови апарата също не са пренастроени, но те са по зимните и летните курорти. Тези по зимните предстои да се приведат в съответствие със закона.

А тези в летните ще чакат следващия сезон. Касовите апарати, които не са пренастроени, ясно се виждат от НАП и търговските обекти с такива устройства първи ще бъдат посетени от данъчните. Очаква се първите глоби да бъдат от по 500 лв.

Сещат се в последния момент за касовите апарати

Любомир Славов

Във Варна в момента има огромен наплив от търговци, които правят софтуерна актуализация на касовите си апарати, а това трябваше да стане до 8 август.

Това коментира за „Телеграф“ Ангел Димитров, собственик на фирма за фискална техника. Той е убеден, че ще има и много такива, които ще изтърват и дадения от държавата гратисен период без глоби. „Не знам какво чакаха толкова време, но може би това е до манталитета на българина. След 8 октомври в НАП автоматично ще постъпи информация за всички тези апарати, които не са били форматирани към еврото, и най-вероятно ще бъдат глобени“, добави той.

За въвеждането на единната европейска валута трябва да се направи еднократна софтуерна актуализация, която активира показването на двете валути в лева и евро на касовата бележка. Стойността на софтуерната актуализация е около 80-90 лв. за фискален апарат. „Има дадена препоръчителна цена от 70 лв., но тя не покрива по никакъв начин нашите разходи“, коментира Димитров.

София Симеонова