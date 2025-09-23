Т акса смет се очаква да поскъпне от догодина, показа проучване на „Телеграф“ в големите общини у нас.

Причината е, че от 1 януари 2026 г. цената на услугата по сметосъбиране ще трябва да се изчислява по нова методика. Затова и общините трескаво обсъждат механизма, който да влезе в сила.

Столица

Такса смет в София ще се определя на базата на броя на живеещите в дадено жилище. Промяната е задължителна, макар да се отложи с една година заради неподготвеността на общината да приложи принципа „замърсителят плаща”.

За да няма измами, подадените данни от домакинствата ще се сверяват с последното преброяване на населението, извършено от Националния статистически институт. През тази седмица предстои СО да вземе окончателно решение по какъв механизъм ще бъде определяна таксата и дали няма да се стигне до нова отсрочка за въвеждането на новия механизъм. В момента такса смет в столицата, а и в цялата страна се определя като промил от данъчната оценка на имотите.

Боляри

От началото на годината великотърновци плащат по-висока такса смет. Всеки жител на болярския град брои средно между 2 и 4 лв. на месец. За областния град увеличението е 0,8 промила върху данъчната оценка на жилищния имот, като ставката стана 3 промила.

За Дебелец, Килифарево, Арбанаси, Вонеща вода, Войнежа, Кладни дял, Въглевци и Райковци промилите са 10. За жителите на Шереметя таксата е 2,6 промила върху данъчната оценка, а за останалите села вдигането на такса смет е 9,5 промила. За населените места извън регулация таксата е 2 промила.

Проект

Община Благоевград пък публикува за обществено обсъждане проект за изчисляването й. Досега този размер се изчисляваше на база данъчните оценки за жилищни имоти на юридически и физически лица и на база по-високото между данъчната оценка и отчетната стойност за нежилищни имоти на юридически лица. С влизането в сила на новите разпоредби обаче при формиране на таксата в община Благоевград по примера на София ще се взима предвид броят на ползвателите на имота.

За да въведе този метод, община Благоевград и София обявиха срока от 1 октомври до 31 декември 2025 година за време, в което собствениците да подадат декларация по образец до кмета на общината, в която да посочат колко лица ползват имота към 30 септември 2025 година. При всички положения новият вариант за смятане ще оскъпи значително такса смет за благоевградчани.

Дали ще бъде по-справедлив този метод – общинска администрация ще трябва да даде на гражданите достатъчно аргументи, за да ги убеди в това. В редица общини кметовете избраха да изчисляват такса смет според количество изхвърлен отпадък. Така например в Кюстендил и Гоце Делчев въведоха пилотни проекти с умни контейнери, които се отварят с чип и изчисляват количеството изхвърлена смет.

Русе

В Русе вече също плащат по-висока такса смет, след като с решение на Общинския съвет промилите бяха увеличени от 1,38 на 2,31 на хиляда. Таксата не беше променяна от 2012 г., макар че разликата между приходи и разходи за чистотата на града се увеличаваше с всяка изминала година, а нуждата от дофинансиране чрез други източници ставаше все по-голяма.

Промяната в размера на такса смет се отнася само за жилищните сгради, а за нежилищните остана същият – 4,2 промила. В зависимост от това каква е данъчната оценка на жилищния имот – дали той се намира в центъра, или в кварталите, дали е тухлен, или панелен, се определя и промилът.

Изчисленията сочат, че русенци плащат от 20 до 40-45 лева повече за такса смет в сравнение с предходните години. Ако са платили данък недвижими имоти и такса смет до 30 април, гражданите са ползвали отстъпка от 5%.

Пясък

В Бургас методиката за формиране на таксите за битови отпадъци е без промяна през тази година, както и размерът. Догодина гражданите ще плащат по 2,2 промила за жилища и по 6,9 промила за сгради и помещения с друг статут – офиси, магазини, търговски обекти и др.

От 2025 г. варненци плащат с 53% по-висока такса смет и така тя вече е определена в размер на 1,5 промила от данъчната оценка на имота, а за бизнеса до 5,97‰. Това е значително увеличение спрямо предишното ниво. Досега собствениците на жилища плащаха 0,98‰. Част от мотивите за повишението бяха инфлацията и нарастващите разходи за сметосъбиране, транспортиране, депониране, както и за допълнителни дейности, като ръчно и машинно почистване, миене на улици, разчистване на нерегламентирани сметища и др. Въпреки това градът е едно от най-мръсните и неподдържани места в цяла България.

За апартамент в централния район „Одесос“ от 97 кв. м, тухла, дават данъчна оценка около 700-900 евро/кв. м, като в момента пазарната цена е между 2000 и 3000 евро/кв. м. Това е приблизително 137-170 хиляди лв. обща данъчна оценка за 97 кв. м.

Ако приемем данъчна оценка 150 хил. лв. (средно), 225 лв. на година ще бъде такса смет. Съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата на община Варна данък сгради за жилищни и нежилищни имоти за граждани и фирми е 2 промила върху данъчната оценка.

Тук община Варна е избрала минималната ставка, която законът позволява. Ако данъчната оценка е 150 хиляди лева, данъкът е 300 лв. на година. За двата налога едно домакинство във Варна ще плаща около 600 лв. годишно за апартамент от 100 кв.м.

Как ще се оправят северномакедонците в Пиринско

Ще се начислява ли такса смет на регистрираните в населените места на община Благоевград хиляди северномакедонци с двойно гражданство? Техният брой е близо 26 хиляди. От години има хиляди регистрирани жители на Северна Македония в общината, най-вече в селата Рилци, Бело поле, Покровник, Логодаж, както и в града.

Според кметове на населени места не би трябвало да има никакъв проблем.

Не смятат, че се налага дерегистрация на такива лица от съответния адрес. Защото има огромна разлика между настоящ и постоянен адрес.

Техният настоящ адрес е или в Република Северна Македония, или в други държави в Западна Европа. Това означава, че тези хора живеят там. „Постоянният адрес е само за кореспонденция, те един ден не са живели в нашите села.

Това много добре се знае и от служителите на община Благоевград. Ако се спазва законът, няма как да се начислява такса смет на регистриралите се тук северномакедонци с двойно гражданство“, обясни пред „Телеграф“ кметът на благоевградското село Логодаж Пламен Червенков.

Запалиха камион на най-голямата турска фирма, кандидат да събира боклука в София. Това разкри народният представител Ивайло Мирчев, който публикува снимки на опожареното возило. От „Да, България“ заявиха, че това е дело на Таки, който стоял зад един от кандидатите. Така фирмата му останала единствен кандидат за събиране на боклука в “Красно село” и “Люлин”.

Очаква се до края на октомври процесът по избор на сметопочистващи фирми да приключи. От общината казаха за „Телеграф“ още, че през 2024 са разкрили системни злоупотреби на сегашните фирми, грижещи се за чистотата в града. Глобите за тях възлизат на над 2,3 млн. лв. при малко над 680 хил. лв. за предходната година.

От началото на 2025-а до края на май Столичният инспекторат е наложил 373 глоби на сметопочистващите фирми, което е с близо 14% повече спрямо същия период на миналата година, и общата им стойност достига 730 828,95 лв.

*По темата работиха: Владимир Христовски, Владимир Симеонов, Иван Първанов, Елена Анастасова, Жанета Йорданова