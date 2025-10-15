О ктомври отбелязва пик на златната треска, обхванала българите. Само до средата на месеца има ръст от 100% на клиентите, които влагат парите си в инвестиционно злато, спрямо октомври 2024 г. Всеки 10-и, застанал на касата да обмени левове в евро, решава в последния момент да си купи злато. Треската буквално преминава в истерия, сочат числата. От началото на 2025 г. досега българинът е купил златни кюлчета и монети за 800 млн. лв., а в края на годината се очаква числото на вложенията в инвестиционно злато да прескочи 1 млрд. лв., което е исторически резултат за България за личните вложения.

Българите масово броят стотици и хиляди левове за бижута от благородния метал. Особено активен е този пазар през лятото, когато се връщат работещите от чужбина. Те предпочитат да си купят златни гривни, верижки и обеци от България, защото им излиза по-евтино. Така общите инвестиции на гражданите в инвестиционно злато и бижута два месеца преди да приключи 2025 г. е възможно вече да стигнат 1 милиард лева.

Профил

Това коментираха пред „Телеграф“ експертът Макс Баклаян, шеф на Tavex, и златарят Любомир Корчев. Според Макс Баклаян случващото се е ясно доказателство, че златото у нас се

възприема все повече като реална финансова защита. Повече са купувачите от тези, които продават, единодушни са Баклаян и Корчев, които представляват различни сегменти от пазара на благородния метал. И при инвестиционното злато, и при бижутата освен дългогодишните клиенти на пазара влизат играчи, които за първи път се обръщат към жълтия метал. Макс Баклаян уточни, че профилът на купувачите на инвестиционно злато включва както млади хора, така и компании, които търсят стабилност на капитала си. Според Любомир Корчев малко по-различни са клиентите на златни бижута. Купуват ги по-зрели и улегнали хора, докато най-младите предпочитат пари. „Има случаи, в които девойки идват на другия ден да продадат пръстен, който родителите са им купили“ , каза Корчев. „Най-младите искат пари в брой или бяло злато“, каза той.

Резерви

Истерията около златото в България не може да се припише основно на страха от въвеждането на еврото според Макс Баклаян. „Макар темата за преминаването към новата валута да присъства в обществото, реалният двигател зад засиленото търсене на злато е глобалният контекст. Златото отбеляза нов исторически рекорд, след като в началото на октомври прескочи психологическата граница от 4000 долара за унция, а за кратко достигна дори 4500 долара - най-високата цена в историята на благородния метал. В световен мащаб интересът към златото е изключително висок поради натрупани несигурности и кризи – геополитическо напрежение, понижаващи се лихвени проценти и продължителна висока инфлация. Дори централните банки активно увеличават златните си резерви, което допълнително влияе върху нагласите на инвеститорите и индивидуалните спестители. България е твърде малък пазар, за да може навлизането на еврото реално да повлияе на цената на златото”, анализира Макс Баклаян. Ситуацията показва не толкова страх от еврото, колкото нарастваща финансова грамотност и осъзнаване, че златото е по-устойчив актив от валутата, убеден е експертът. „Всеки ден телевизорът бълва новини за инвестициите в злато и хората се втурват да купуват“, е простото обяснение на Любомир Корчев.

Причини

Ръстът на цените на жълтия метал са резултат от комбинация от икономически и геополитически фактори, обясни Макс Баклаян. От една страна, фиатните валути – доларът, еврото, юанът – губят стойност заради масовото печатане на пари и огромните бюджетни дефицити. Инфлацията остава висока, а лихвените проценти в развитите икономики започват да се понижават, което допълнително подкрепя златото. От друга страна, геополитическата несигурност кара инвеститорите и централните банки да търсят стабилност. Само през последните три години централните банки са натрупали близо 1000 т злато, посочи експертът. Всичко това засилва статута му като сигурен актив и го превръща в стратегическо

убежище за капитали по целия свят.

Макс Баклаян цитира последната прогноза на Goldman Sachs, която сочи, че цената на златото може да достигне около 4900 долара до края на 2026 г. Според Tavex обаче цената ще прескочи границата от 5000 долара до края на десетилетието.

БНБ осигури 2,05 т злато заради еврозоната

Българската народна банка е купила 2,05 т/66 хил. тройунции/ злато, което е основният мотив в предстоящото влизане в еврозоната, както „Телеграф“ писа в началото на октомври.

Аргументите на централната банка са да изпълни правилата на Европейската централна банка (ЕЦБ) при приемане на еврото догодина, като предостави чуждестранни резервни активи на ЕЦБ, след като на 8 юли Съветът на ЕС прие решение за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г., обясни на сайта си централната банка.

Чуждестранните резервни активи на БНБ включват основно валута, но и злато – в съотношение 85% към 15%. Към април 2025 г. България притежава приблизително 41 тона злато, което се съхранява като част от валутните резерви на страната. Придобиването на злато и поддържането на високи златни резерви служи за поддържане на стабилността на валутния курс и защита от икономически шокове

Светлана Трифоновска