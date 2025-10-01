П роучване на „Телеграф“ сочи, че във водите на Черно море вече са навлезли няколко нови видове риби. Сред тях е европейският хек. Видът е от Средиземно море и Атлантика.

В българската част на Черно море се забелязват много нови видове смарид (платика). Те също са типични за Средиземно море. У нас навлизат от юг и югозапад, особено в по-топлите сезони.

В момента по Северното Черноморие се лови малко заради бурното море от 3-4 бала. Иначе има предимно зарган, калкан, илария и сафрид, сподели пред „Телеграф“ рибарят Йордан Златев.

Видове

„Преди дни в мрежите се оплете една сьомгова пъстърва, което е рядкост, но не и новост за нас. Това е вид дъгова пъстърва, отглеждана в екологични аквакултури във водите на Черно море, което й придава отличителен, деликатен вкус поради по-ниската соленост на водата“, разказа Златев.

На рибната борса във Варна има най-голямо предлагане на калкан в момента. Цената му е от 20 до 35 лв. за килограм в зависимост от размера. Цялата квота в страната за тази година е 90,26 тона. На рибната борса във Варна в края на септември имаше още сафрид по 15 лв., барбун по 6 лв. килото и лефер по 50 лв.

Циганка

Рибарите на юг вече мятат мрежи в морето и с нетърпение чакат паламудения сезон.

Първите пасажи "циганка", както наричат дребния паламуд, се появиха преди десетина дни в морето край Приморско и Царево.

"Циганката не става много, защото е много малка и суха - около 300 грама парчето. Още не е охранена, но хвърляме мрежите, за да разберем ще има ли изобщо паламуд. Дребни риби засега има, но пък и това не е никаква гаранция, че ще има паламуд", разказват рибари в Приморско.

Попчета

В момента морето ври от хамсия и граца. Това е добър знак, защото паламудът се храни основно с тези видове. "Не започваме добре този сезон. Рибата е малко. В момента вадим по малко сафрид. Особеното през този сезон е, че няма попчета. Никой не може да си обясни защо", жалват се бургаски рибари.

В Поморие се похвалиха, че преди дни са напълнили мрежите с риба дракон, която е силно отровна. "За да бъде приготвена безопасно за консумиране, трябва да се одере цялата й кожа и да се премахнат отровните й шипове, които се намират до гръбната перка. Главата задължително се изхвърля.

Колегите им в Несебър пък казаха, че са уловили омар. Според тях омарите в Черно море са рядкост.

*Автори: Любомир Славов, Елена Анастасова