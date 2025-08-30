Н а 30 август отбелязваме 148 години от Шипченската епопея. Епичните боеве се водят на най-високите точки на Шипченския проход – връх Свети Никола (днес връх Столетов), връх Шипка и Орлово гнездо от 21 до 23 август 1877 г. между войските на Сюлейман паша и руско-българския отряд на ген. Н. Г. Столетов.

148-ата годишнина от Шипченската епопея ще бъде отбелязана с участието на представителни военни подразделения.

На 30 август от 12.00 часа ще се проведе официалната церемония по поднасяне на венци и цветя по повод 148 години Шипченска епопея.

От 09:00 ч. до 15:00 ч., за честванията на 148-та годишнина от Шипченската епопея се преустановява движението и в двете посоки на транзитно преминаващите моторни превозни средства по път I-5 (E-85), гр. Габрово - гр. Казанлък, през прохода Шипка.

Трафикът ще се пренасочва по път II-55 през Прохода на Републиката. За пътуващите от южна към северна България за гр. Велико Търново и гр. Русе по маршрут гр. Гурково - Проход на Републиката - с. Дебелец.

На територията на област Стара Загора: В посока гр. Шипка - спиране на движението на МПС в участъка от км. 183+090 до км. 170+000 на път I-5 и отбиване по обходен маршрут по трасето на път I-6 и път III-5601.

В посока връх Шипка - спиране на движението на МПС в участъка от км. 183+090 до км. 170+000 на път I-5 и отбиване по обходен маршрут по трасето на път II-55.

През прохода Шипка ще бъдат пропускани само автобуси и леки автомобили с гости и посетители на мероприятието, както и организиран междуградски автобусен транспорт.

ОДМВР - Стара Загора е предприела всички необходими мерки за осигуряването на обществения ред по време на провеждането на 148-годишнината от Шипченската епопея. Участниците в пътното движение следва стриктно да изпълняват разпорежданията на полицията.