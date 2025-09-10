В еригите се притесняват да не ги глобяват за дневните промоции на стоки с изтичащ срок на годност.

Това става ясно от становище на Сдружението за модерна търговия по повод указания на Комисията за защита на потребителите за това как да се изпълнява задължението в Закона за въвеждане на еврото, за публикуване всеки ден на цените на търгуваните стоки от голямата потребителска кошница.

Практика

От сдружението се чудят дали публикуваните сутринта цени трябва да са фиксирани през целия ден и дали няма да е нарушение практиката им да намаляват в рамките на деня цените на стоки с изтичащ срок на годност. „Съществува неяснота. Не е изрично уточнено дали това публикуване има императивен характер, който фиксира цените за целия ден, или е допустимо те да бъдат намалявани в рамките на деня“, пише в становището си сдружението, в което членуват най-големите търговски вериги. От организацията посочват плюсовете на практиката на дневните намаления: по-малко хранителни отпадъци, ползи за потребителите, подпомагане на уязвимите групи от населението. „В този контекст търговците изразяват разбирането си, че контролният орган няма да третира намаляването на цените поради горепосочените причини като формално нарушение на закона, а ще го разглежда като социално и икономически обоснована практика, насочена към защита на интересите на потребителите и ограничаване на хранителните загуби“, пише сдружението.

Данни

От организацията са притеснени и заради други изисквания в указанията на КЗП. На първо място това е вменяване на задължението веригите да изпращат информация за цените до комисията. От сдружението посочват, че в Закона за въвеждане на еврото такова изискване няма. Веригите са длъжни да публикуват цените само на интернет страниците си в машинно четим формат и оттам КЗП да си извлича данните, за да си попълва своя бюлетин. „Предлагаме КЗП да преразгледа указанията си, като се придържа стриктно към нормативната уредба и не въвежда допълнителни задължения, които не са предвидени в Закона за въвеждане на еврото в Република България“, посочват от сдружението.

София Симеонова