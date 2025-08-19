Д ве сериозни катастрофи затрудняват движението по автомагистрала "Хемус".

Единият инцидент е станал при км 16 на "Хемус" в посока Варна. Тир, пътуващ за София, е разкъсал мантинелата и се е блъснал в друг, движещ се към Варна. Платното за Варна е блокирано и трафикът се пренасочва по път I-6 София – Саранци – път III-1001 Горно Камарци – път I-1 София - Ботевград - АМ "Хемус". Движението се регулира от "Пътна полиция".

Другият инцидент е станал при км 363 на АМ "Хемус" в посока Варна, в близост до отбивката за селата Невша и Белоградец в Община Ветрино. От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че движението в района на инцидента към момента преминава само в изпреварващата лента. Трафикът се регулира от "Пътна полиция". От пътната агенция шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предаде Dariknews.