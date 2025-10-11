Е вакуационният режим в Николово се заменя с повишена готовност за евакуация.

Това е решението на междуведомствена група, която обследва кризата с компрометираната дига на язовира в селото, предаде БГНЕС.

Готовността за евакуация на Мартен все още трябва да остане, докато тази за село Сандрово е напълно отменена, заяви кметът на Русе Пенчо Милков. Всички жители на Николово, които бяха призовани да се евакуират, трябва да останат с повишена готовност да го направят, ако се наложи.

По-късно от Общината ще разпространят и конкретните мерки, които всеки жител в зоната с повишена готовност за евакуация трябва да предприеме.

Източването на вода от язовира продължава, както и наблюдението на дигата, съобщиха още властите. Темповете за изпомпване на водата обаче ще бъдат намалени, за да не се създава напрежение върху сухия откос, заяви директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Русе комисар Светослав Войчев.

На този етап свлачището продължава да не се увеличава, както и влагата по самата дига.