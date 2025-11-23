В ъпреки топлото за сезона време коледният дух се настани в центъра на столицата. В петък вечерта пространството пред НДК се изпълни със стотици къщички със занаятчийски шедьоври, биохрани, вина, сокове, тахани и димящи скари, които ще посрещат жителите и гостите на столицата до 28 декември. Едни от най-желаните атракциони за деца и възрастни са специално изградената ледена пързалка, виенското колело и коледната въртележка, от които можеш да се любуваш на вечерните светлини на столицата.

Автобус

Друга голяма изненада е ретро коледен автобус, който се движи по специален маршрут, а за пътниците са предвидени изненади по време на приказното пътешествие. За поредна година Sofia Christmas Fest и Ротари България се обединяват в кампанията „От дете за дете — Стани таен Дядо Коледа“, където всеки желаещ има възможност да даде подарък на деца в нужда, съобщи БГНЕС. Във фестивала има специален сектор, подкрепян от Министерството на земеделието. Там 35 земеделски производители представят продукцията си, сред която биовина, трахани от Южна България, биомед, сокове, конфитюри, зеленчукови разядки.

Аромати

На два съседни щанда любителите на коледните аромати и вкусове ще могат да пият греяно вино по нашенски. В съседство пък ще се насладят на испанската сангрия с портокали и ябълки, но с биовино от лозята край Никопол, съобщи шефът на биопроизводителите Албена Симеонова. За ценителите на пикантните храни има цял щанд с прясно набрани люти чушки от полетата край Пазарджик. Сред тях феновете на огнените ястия ще могат да си купят една от най-лютите чушки скорпион, но и халапеньо с пълнеж от крема сирене.

Светлана Трифоновска