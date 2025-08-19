О т 5 хил. до 300 хил. лв. на човек може да излезе медена седмица на Малдивите в предстоящия есенно-зимен период. Това установи проучване на „Телеграф“, след като туроператор, който стана популярен с по-изгодни цени на екскурзии в арабския свят и далечни места, обеща супер намаления за почивки до екзотични дестинации в група за пътувания Last minute. Според турагентите август е най-подходящото време за запазване на пътуване до Малдивите, Сейшелите, Мавриций, Занзибар, за да се запази по-добър хотел на по-изгодни цени.

Лукс

Преглед на офертите показва, че най-луксозна е почивката на Малдивите. Дестинацията се свързва с романтични преживявания и е най-харесвана от младоженци. Сейшелите пък са предпочитани за семейни почивки, като цените варират от 2500 до 15 000 хил. лв. за седем дни. Пътешествието до Занзибар, което беше топ дестинация по време на пандемията, като най-високата цена за седем дни тогава стигаше до 2500 лв., вече тръгва от 2 хил. лв. и може да стигне до 25 хил. лв. В интерес на истината през юни имаше оферти до Занзибар и на 1600 лв.

Всички предложения включват самолетен билет, ол инклузив изхранване в зависимост от стандарта на хотела.

Август

За резервациите за екзотичните места, направени през август, турагентите уверяват, че не се изисква депозит, а плащането ще е няколко дни преди отпътуване. Ако имате вече предложена цена, ние ще ви предоставим същата, както и помощ при нужда за пътуващите от София или Варна за самолетни билети и трансфери, обещават организаторите. При ранна резервация самолетните билети се заплащат към момента, освен за определени дати, на които има групов капацитет и са с депозит от 250 лв. на човек, става ясно от предложението. В някои случаи за сваляне на цената се изисква и депозит до 30%, а финалното плащане е между 30 и 3 дни преди настаняване.

Светлана Трифоновска