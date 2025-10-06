К алоян Къдрийски поема управлението на ВиК оператора в Плевен, съобщи управителният съвет на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, цитиран от NOVA.

Решението е инж. Климент Тодоров да бъде освободен от длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Плевен тъй като е налице неспособност за справяне с динамичната среда през изминалите месеци.

Считано от датата на вписване на решението на УС до провеждането на конкурс за длъжността управител на „Водоснабдяване и канализация“ - Плевен функциите ще се изпълняват от Калоян Къдрийски. До момента той е заемал длъжността заместник-кмет с ресор „Териториално развитие“ в община Плевен. Къдрийски е член на Областния кризисен щаб за справяне с критичната ситуация с водоснабдяването в област Плевен, съобщиха от ръководството на холдинга.