О тсечки от повече от 1200 км от пътната мрежа ще бъдат обект на контрол за средна скорост, съобщи директорът на Националното тол управление Олег Асенов. По думите му от 12:00 ч. на 6 септември ще има 22 точки на контрол.

В средата на октомври пък ще започне и контролът за претоварване на пътя от тежкотоварните камиони.

На сайта на Националното тол управление - в секция "Въпроси и отговори", шофьорите ще могат да намерят подробна информация колко е средната скорост за даден участък и кои са отсечките, където ще се извършва контрол:

"Като на сайта на Националното тол управление динамично се актуализира информацията за текущо преминалите първоначална проверка отсечки. Към момента те са 14 на брой, като със старта ние ще бъдем готови с 22 отсечки, които ще покриват участъци от всички автомагистрали, а така и ключови отсечки с висока концентрация на пътнотранспортни произшествия", обясни Олег Асенов.

В средата на октомври започва и контролът за тежкотоварните автомобили, като от следващата седмица ще се работи с бранша, за да се постигне:

"Осигуряването на еднакви конкурентни условия при превоза на товари. От друга страна - съхраняване на пътната мрежа от движение на пътни превозни средства, които са с по-голяма обща допустима техническа маса, отколкото това е разрешено, като води, естествено, до разрушаване на пътната мрежа и увеличаване на разходите за нейната експлоатационна поддръжка".

В началото ще има 20 контролни точки, които поетапно ще се увеличават, допълни Асенов:

"В зависимост от постигнатите резултати, имаме възможност динамично да ги разширяваме, като максималният брой са 100 точки за претегляне в движение, но не всички е необходимо да бъдат калибрирани, тъй като на част от тях няма чак толкова голяма интензивност на тежкотоварен трафик".