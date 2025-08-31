П резидентът Румен Радев се включи от хижа "Алеко" в похода до Черни връх в рамките на поредицата от прояви, с които Българският туристически съюз (БТС) отбелязва 130 години от началото на организирания туризъм в България. Юбилейните чествания са под патронажа на президента и днес е техният заключителен ден.

Държавният глава беше посрещнат пред хижа "Алеко" от хор "Планинска песен", след което пое към върха.

На Черни връх Радев приветства участниците в похода и връчи Почетния знак на президента на председателя на БТС Венцислав Венев, който подари на президента икона на свети Георги.

"Както първите 300 ентусиасти, вдъхновени от големия български писател, общественик и родолюбец Алеко Константинов, които преди 130 години създадоха първия клуб на българските туристи, така и ние днес, следовниците на Алеко Константинов, сме водени от устрема на родолюбието, от стремежа да опознаваме и опазваме богатата българска природа, да се развиваме като обединено от хуманни ценности общество, да възпитаваме нашите млади хора в здравословен и природосъобразен начин на живот", каза Румен Радев.

Той допълни, че вече 130 години Българският туристически съюз продължа да изгражда и да стопанисва хижи и пътеки, да организира походи, състезания, събори, за да развива туристическата култура на българите. Държавният глава изрази своята дълбока признателност към ръководството и членовете на БТС за това, че 130 години отстояват тази важна и благородна обществена мисия.

Президентът присъства и на традиционния Национален туристически събор на Черни връх. За участие в събора хиляди туристи изкачиха върха по три лъча на похода - от с. Железница, м. Златни мостове и х. "Алеко".

БТС отличи със златен медал "Алеко Константинов" туристически дружества от Русе, Стара Загора и Велико Търново за техния принос към организираното туристическо дружество в България.

"Точно тук, на това място, преди 130 години едни велики българи са основали едно невероятно движение - движение, което пази традицията, което пази спомена и силата на българския туризъм, на българския дух и на българската история", каза Венцислав Венев на Черни връх. По думите му мисията на БТС е не само да прави хората емоционално щастливи, не само да се грижи за българските планини, но и да възпитава младото поколение в родолюбие и любов към природата.

Директорът на Природен парк "Витоша" инж. Севдалин Димитрова определи деня на първия организиран преход у нас, 27 август, като началото на едно движение, което с времето се превръща в историческа, духовна и обществена сила. Тя припомни и за 175-годишнината от рождението на Иван Вазов, чиято връзка с Витоша е особено силна.

По време на днешното събитие представители на Столичната библиотека откриха щанд с "Библиобуса" пред х. "Алеко".

Също така се проведе състезанието по планинско бягане "Витоша рън 2025" от НДК до Черни връх.

В програмата на Националния туристически събор бяха включени награждаване на заслужили туристи и дружества, теглене и връчване на награди на регистрирани участници в Националното движение "Покорители на 10-те планински първенци", концерт на туристически хорове от страната и музикално-артистична програма.

Честванията на 130 години от началото на организирания туризъм в България започнаха на 27 август с тържествено поднасяне на цветя на паметната плоча пред Народния театър "Иван Вазов", откъдето е тръгнал първият организиран поход към Черни връх, а по-късно през деня във Военния клуб в София се състоя официалното откриване на юбилейната програма.

Вчера в центъра на София стотици членове на туристически дружества и любители на българската природа от цяла България поднесоха цветя на паметната плоча в градината пред Народния театър "Иван Вазов", след което поеха на шествие до паметника на Алеко Константинов на бул. "Витоша".

