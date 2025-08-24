А нгел на мира разпери криле в центъра на Пловдив, а деца на бежанци от Украйна се снимаха в прегръдката на изкуствените му „перца“ - с мечтата си за свобода и завръщане в родината. С празник „С Украйна в сърцето“ в неделя вечер общността отбелязва 34 г. от обявяването на независимостта на държавата, предаде "Марица".

КИЕВ ПРАЗНУВА НЕЗАВИСИМОСТТА СИ: Украйна все още не е спечелила, но със сигурност не е загубила, заяви Зеленски! (ВИДЕО)

„Нашата независимост е твърде млада в сравнение със свободата, която България е извоювала преди 200 години. Но страната ви сега е пример за нас как се постига свобода“, каза Наталия Еллис. Украинката, която се установи у нас със семейството си още през 2015 г., след началото на войната основа фондация и от първия ден помага на бежанците.

Най-голямата им мечта е да се върнат у дома.

И в момента всеки ден идват по едно-две семейства, разказа Еллис. „Някои ще останат, други ще тръгнат. Това не е доброволна миграция, а принудително бягство, в което хората търсят място, на което могат да живеят занапред“, добави тя. Около 10 000 вече са се установили тук.

„Благодарни сме, че в училищата и детските градини приемат сърдечно тези деца, които чуват новините за военните действия в родината си, говорят са бабите и дядовците си там, а после отиват на училище и със свити сърца. Учителите им помагат след уроците, обясняват, подкрепят ги“.

Вече има умора у всички. Но нямаме избор. Руснаците могат да спрат войната всеки момент. Ние можем да спрем само, когато военните действия приключат и ние победим“, категорична е Еллис.

Подкрепата от международната общност дава надежди до края на тази година да се постигне мир.

В тази ситуация всички ние имаме нужда от един малък празник, от една песен, от една усмивка, затова се събрахме днес, за да ги отправим заедно с нашата благодарност, добави Еллис. А празникът събра украиници, пловдивчани, хора от различни култури, на общо хоро.

Добрите вести идват от Норвегия

Заедно с лошите вести за поредната бомбардировка над Херсон, идват и добри. Три момчета от Украйна играят в отбора на бежанците в България, който в момента е на шампионат в Норвегия. Вчера в Осло българският тим надвил Аржентина с 8:4, днес разгромил Дания с 5:0.

А в Норвегия битката е на футболните терени, в Пловдив идната събота ще има бягане за героите на Украйна – от 10 часа на Гребната база.

Небето над Херсон

Изкушените от изкуството пък подредиха тази вечер в центъра на Пловдив изложба „Небето над Херсон“. Дорисували са със символи на надежда снимки с поразени от бомбите сгради в украинския град. Така слънчогледи разцъфнаха над развалини, слънце протегна лъчи от синьо небе през пробит от бомба покрив. Самият Спасител заедно със символи на науката, историята и изкуството бе събран в колаж в израз на надеждата, че зрелият разум и вярата ще надделеят. Ангел прегърна срутена сграда. На една от снимките е поставен маркер за местоположение на апартамент от поразена сграда с кървав надпис „Това е моят дом“.

13-годишната Настя помогна в работилниците и панаира на занаятите, които съпътстват днешния празник. Тя е в Пловдив от началото на войната заедно с майка си, с 5 години по-малкия си брат и неговия баща.

„Трудно беше да науча езика“, сподели момичето за първите си седмици в СУ „Христо Г. Данов“. През лятото играла с местните деца, в училище също много помогнали. Успяла да кандидатства след 7. клас, догодина ще учи графичен дизайн в СУ „Св. св. Кирил и Методий“. „Хората тук ни помагат, но искам да се върна. Там останаха баба, дядо и баща ми. Всеки път казват, че всичко е наред, но аз знам, че е война“, сподели Настя.

След химните на България и Украйна, песни и стихове на деца-бежанци отец Сергей отправи молитва за справедлив мир. С минута мълчание бе почетена паметта на загиналите във войната.

Минута мълчание в Пловдив за загиналите във войната на Украйна с Русия.

А после всички се хванаха за ръце около фонтана пред Общината в символичен призив за мир.