Ш офьор блъсна 2-годишно дете, съобщиха от полицията в Кърджали.

На 22 август във фирмен двор в Крумовград 44-годишен водач на лек автомобил при движение на заден ход не се убедил, че пътят зад него е свободен, и блъснал 2-годишно дете.

На пострадалата е била оказана медицинска помощ от екип на Филиала на спешна помощ в Крумовград, след което детето е транспортирано в болницата в Кърджали, а след това в София.

Тестовете на водача за алкохол и наркотици, направени с технически средства, са с отрицателни резултати.

Задържан е за срок до 24 часа по Закона за МВР в полицейското управление. Дежурна оперативна група от РУ-Крумовград е извършила оглед на мястото на произшествието.

Започнато е разследване.