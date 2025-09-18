П етият вот на недоверие към кабинета "Желязков" ще бъде гласуван в четвъртък следобед.

Гласуването според правилника за работа на парламента е 24 часа след края на дискусията. В 16:45 ч. ще стане ясно дали Министерският съвет с премиер Росен Желязков ще оцелее за пети пореден път. В Конституцията е разписано, че предложението е прието, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители или поне 121 гласа. Предварителните сметки показват, че опозицията събира 105 гласа.

В сряда дебатите по вота продължиха повече от седем часа.

Миналия петък проектът на решение за гласуване на недоверие към Министерския съвет с премиер Росен Желязков беше депозиран в Народното събрание с подписите на 59 народни представители от „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Алианс за права и свободи“. Още тогава от „Възраждане“ заявиха, че търсят подкрепа за шести вот, внесен от тях, и свързан с безводието в страната.

В дневния ред за четвъртък е и второто четене на промени в Закона за железопътния транспорт и в Закона за пощенските услуги, предаде БТА.

Измененията в закона за жп транспорта са свързани с мотивирано становище от 19 април 2023 г. на Европейската комисия по процедура за нарушение срещу България за неосигуряване на правилното транспониране на част от директива на Европейския парламент по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура.

Предвижда се депутатите да разгледат и Законoпроект за ратифициране на Споразумение за изменение на Допълнителната договореност към Споразумението между правителството на Република България и Международната организация на франкофонията относно създаването в София на структура на организацията и нейните привилегии и имунитети на българска територия.