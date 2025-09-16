С типендии от по 2000 лева на месец за срока на обучението, както и възможност за работа по съвместни проекти с изследователи от INSAIT помагат за задържането в България на част от гениите сред родните зрелостници. Това стана ясно покрай представянето на втория випуск с топ математици по стипендиантската програма EXPLORER (EXcellence Program in technoLOgy and REseaRch) на INSAIT и Факултета по математика и информатика (ФМИ) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Най-талантливите младежи с интереси към точните науки получават и достъп до инженерни стажове в развойни центрове на водещи компании.

В присъствието на министър-председателя Росен Желязков и министъра на образованието Красимир Вълчев на специална церемония бяха приветствани шестима от най-талантливите млади българи, възпитаници на водещи математически гимназии в страната и медалисти от световни надпревари, които избраха да останат в България и да продължат обучението си в института INSAIT към СУ. Алтернативата пред тях бе да заминат към престижни университети в Европа и САЩ, откъдето ги канеха с наистина отворени обятия и доста примамливи предложения.

Отличници

Сред отличените стипендианти са Николай Дренчев от Софийската математическа гимназия (СМГ) (златен медалист от Световното отборно състезание по математика в Катар и от „Математика без граници“), Ванеса Калинкова от ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ (златен медал от Международната олимпиада по лингвистика в Тайпе с най-висок резултат сред 227 участници, както и на отличия от Жаутиковската олимпиада и Международната олимпиада по изкуствен интелект), Александър Георгиев от МГ „Д-р Петър Берон“ във Варна (победител в Националното STEM състезание и двукратен първенец на Националната олимпиада по информатика, както и Александър Кожабашийски от СМГ, отличен на Националното пролетно състезание по физика и призьор в редица турнири по информатика.

Сред одобрените още са Елена Димитрова, носителка на златен медал от Международната математическа олимпиада в Малайзия и награди за иновативни проекти в областта на изкуствения интелект и роботиката, и Петър Михов, сребърен медалист от международния турнир „Джон Атанасов“ и Европейската младежка олимпиада по информатика, двукратен лауреат на Националната олимпиада по информатика.

Цел

Целта на програмата е да задържи младите таланти в България, като им предоставя възможност да се концентрират върху обучението и научноизследователската си работа. Тя съчетава бакалавърското образование във ФМИ на СУ с изследователска дейност в INSAIT. Стипендиите за випуск 2025 са осигурени с подкрепата на фондация „За пример“, основана от българската IT компания SiteGround, 200-годишната английска компания MAN Group, фонда за рисков капитал LaunchHub, българската продуктова компания, която разработва cloud базирана софтуерна платформа за управление на зарядни станции за електрически автомобили Ampeco и високотехнологичната софтуерна компания Alcatraz AI.

Стартът на програма EXPLORER бе даден през 2024 г. по време на правителството на Николай Денков и Мария Габриел. Тя е насочена към завършващи средно образование ученици и студенти през първите години на бакалавърското си обучение във ФМИ със силен интерес към информатиката, изкуствения интелект и дълбоките технологии. Чрез съчетаване на бакалавърската програма по „Информатика” във ФМИ с изследванията в института INSAIT и екосистемата около него участниците в програмата получават богати теоретични знания, практически умения и опит в реални проекти. Това им дава конкурентно предимство, независимо от кариерната пътека, която изберат – научни изследвания, създаване на стартъпи или кариерно развитие на глобалния пазар на труда.

Фокус

През първите две академични години основният фокус е обучението им във ФМИ, а през третата и четвъртата година се засилва сътрудничеството им с изследователите в института по реални научни проекти. През лятото студентите ще участват в задължителни платени стажове в INSAIT или в дълбокотехнологична компания на тема, одобрена от INSAIT. Продължителността на всеки стаж ще е около 10 седмици.

Участниците в програма EXPLORER получават стипендия на обща стойност над 40 000 евро за четиригодишен период. Поради интензивността на занятията студентите ще трябва да съгласуват всякакви други работни ангажименти с INSAIT, за да се прецени дали могат да продължат да участват в програмата.

Критериите за оценяване на кандидатите за стипендии са: доказани знания по математика и информатика; демонстриран интерес към изследванията и дълбоките технологии; стремеж към задълбочено разбиране на материята; потенциал за бъдещо развитие; комуникационни и социални умения; самостоятелност; отлично владеене на български и английски език.

За да продължат участието си в програмата, за всяка следваща академична година е необходимо участниците да са преминали в следващия курс на специалност „Информатика“, да имат среден годишен успех, одобрен от INSAIT, да имат положителна оценка за работата си в INSAIT, да приключат успешно летния стаж и да нямат несъгласувани с INSAIT други работни ангажименти.

Подкрепа

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев отбеляза подкрепата и последователните усилия на правителството за продължаващото развитие на института, включително и включването му в стратегическата карта за научна инфраструктура. По думите му страната ни има нужда от деца, които да учат задълбочено математика, както и да задържаме най-добрите ни таланти, а подобни инициативи са с огромно значение. Министърът акцентира на две нови програми, които стартира МОН, за подкрепа на бъдещите таланти. Едната ще бъде насочена към обучението на ново поколение мотивирани и креативни учители, които да подготвят олимпийските ни отбори. Целта е най-опитните и добри педагози да предават уменията си на по-млади учители и те да продължат тяхната успешна работа.

„Другата национална програма, по която работим, е „Избирам да следвам в България“, насочена към лауреати от международни олимпиади и състезания. По нея ще подкрепяме талантливи деца с мотивиращи стипендии и ще осигурим безплатното им обучение в България, за да останат тук”, обясни Красимир Вълчев.

Оценяват кандидатите на два етапа

Оценяването на кандидатите за стипендия по програма EXPLORER става на два етапа – по документи и след интервю. До интервю се допускат само успешно преминалите оценяването по документи. Пакетът, който се изисква, включва автобиография (CV), съдържаща информация за допълнителните занимания на кандидата по математика или информатика, резултати от състезания, участие в лагер-школи, научни конкурси, код на отворени проекти. Освен това мотивационно писмо (1 стр., PDF формат), излагащо защо искат да участват в програмата, кои области в науките и технологиите са им интересни, какво им е интересно в тях и какви знания и умения са придобили самостоятелно. За кандидат-студентите е нужна и академична справка от училище (за 11-и клас и първия срок на 12-и клас), а за студентите, на които предстои да бъдат втори курс през академичната 2026/2027 г., уерение за успех от отдел „Студенти“ с отбелязване дали студентът има невзети изпити от първи курс, както и справка за оценките от първи курс (PDF документ, генериран от информационната система СУСИ на СУ „Св. Климент Охридски”). Автобиографията и мотивационното писмо трябва да са на английски език. Академичната справка от училището, уверението за успех за студентите и справката за оценките от СУСИ могат да бъдат на български език. За целите на кандидатстването академичната справка от училищата може да е и от „Школо“, но за евентуален прием трябва да е официална.

Успешното преминаване на конкурса не гарантира прием за участие в програмата EXPLORER. Необходимо е кандидатът да бъде приет и записан в първи курс на специалност „Информатика“ във ФМИ на СУ или да няма невзети изпити от първи курс.

Людмил Христов