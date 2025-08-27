Д иректорът на Центъра за обществена подкрепа в Димитровград – Мариана Петрова е станала жертва на посегателство.

В сряда, в 9 часа сутринта, мъж влиза в административната сграда, небеспокояван, по пътя си към офиса на потърпевшата, чиято врата е била отворена. Залива я с две кофи с фекалии и офейква. По думите й извършителят е млад, слаб мъж, който е бил облечен със скафандар. Петрова съобщи за Радио Стара Загора, че заплахи за живота си е получавала през последните 10 дни.

Според нея те са, защото е прекратила трудовия договор на психолога към Центъра. От прокуратурата в Хасково съобщиха, че по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство. Според полицейски източници са арестувани двама мъже.

Мариана Петрова заяви, че се страхува и за детето и семейството си и се притеснява, че нещата няма да спрат до тук.