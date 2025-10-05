На 03.10. (петък) бе открит международният дискусионен панел SAF Talks, част от програмата на най-голямото изложение за съвременно изкуство в България - Sofia Art Fair. В рамките на три дни експерти в сферата на съвременното изкуство, колекционери, водещи фигури от глобалната арт сцена, включително директори на институции, куратори, юристи и културни експерти застават пред колеги от бранша и любители, за да обсъдят заедно бъдещето на съвременното изкуство.

Програмата SAF Talks, курирана от Радослав Механджийски (Art and Culture Today), включва различни лекции, дискусии, Q&A сесии, споделяне на опит и иновативни теми. В диалога се включват над 15 международни лектори от Нидерландия, Франция, Испания, Унгария, Великобритания, Австрия и България, които оформят бъдещето на съвременното изкуство.

Още първия ден на SAF Talks стотици посетители се докоснаха до експертизата и опита на световния колекционер Кристофър Спрингам от Великобритания, който изнесе лекция на тема “Колекционерство на изкуство - една непоносима страст”. “ Най-важното в изкуството не е цената, а връзката – купувайте от любов, защото произведението трябва да ви докосне. Ако се влюбите в едно произведение, купете го, дори ако цената е малко над възможностите ви. Подкрепяйки артистите, ние им даваме възможност да продължат да творят, а най-ценното произведение винаги ще бъде онова, което носи лична емоция и спомени – като портретът, нарисуван от дъщеря ми, който бих запазил пред картини на Пикасо или Лихтенщайн. Именно затова тези изложения са толкова важни – те не само изграждат пространство и репутация за артистите, но и представят България като „нова България“: пълна с талантливи хора, отворена към света и способна чрез изкуството да създава трайни връзки и нови перспективи”, сподели той. Гостуването му се осъществява с подкрепата на Държавен културен институт към Министъра на външните работи, чиято мисия е да представя България като съвременна културна държава и активен участник в глобалния диалог.

Веднага след него посетителите на Sofia Art Fair имаха възможността на чуят Рафаел Матей де Рос, юрист и изкуствовед, който представи темата “Колекциониране с кауза: Навигиране в правния пейзаж на изкуството в Испания и ЕС”. Институт Сервантес в София съдейства за участието на испанския експерт по художествено право. Друг акцент в дискусионния панел вчера бе Тимоти Верекия от САЩ, основател на TV&P, културен център, който действа като свързваща тъкан между марки, таланти и индустрии в музиката, филмите, модата и медиите. Пред българска и международна публика той говори по темата “Меката сила на култура и ценности в дигиталната ера: Как културата оформя историята”.

Световноизвестният френски DJ и мултидисциплинарен артист AGORIA също стана част от SAF Talks с лекция на тема “Изкуството не предпазва бъдещето. То го прави поносимо”. Той сподели с публиката, че “Когато се появи ново събитие, като Sofia Art Fair, това е невероятен момент – усеща се мощна, позитивна енергия, която ме движи напред. В миналото организирах много фестивали и рейв партита. И винаги виждах тази смесица от страх и решимост – каквото и да стане, ще успеем. Днес я усещам още по-силно, особено в България, където толкова много хора се интересуват от изкуство, от дигитални форми и от артисти, и го правят с неподправен позитивизъм”. Посолството на Франция/Френският институт в България подкрепят форума за втора година, като именно чрез тях Sofia Art Fair има честта да посрещне Bénédicte Alliot, както и мултидисциплинарния артист и композитор AGORIA, който е първият „дигитален артист“, реализирал изложба в музея д’Орсе.

В първия ден на дискусионния панел участие взеха кураторите и художници Евелина Горбачова и Вероника Горбачова от Follow.Art. На 4 октомври публиката има възможност да се срещне с авторите в проекта „Разширени перспективи“ – Габриела фон Хабсбург (Люксембург), Джузепе Ло Скиаво (Италия), Миа Флорентин Вайс (Германия) и Сабина Кнетлова (Чехия).

Програмата продължава с лекции от водещи фигури на европейската културна сцена: заместник-директора на Музея за съвременно изкуство в Будапеща Кристина Сипьоч, директора „Стратегическо развитие“ на LAM Соболч Вида, генералния директор на Международния град на изкуствата в Париж Бенедикт Олио и Еелко ван дер Линген – директор на Mondriaan Fund в Нидерландия, институция, управляваща над 41 милиона евро годишно в подкрепа на културата. Посолството на Кралство Нидерландия е стратегически партньор за второто издание и допринася за участието както на Еелко ван дер Линген, така и на изявените галерии Dürst Britt & Mayhew и Ellen de Bruijne Projects, признати на световни сцени като Art Basel и TEFAF.

В последния ден на SAF Talks акцентът ще падне върху българските автори Юлиян Табаков и Капка Кънева, които ще се включат съвместно с фондация EMPROVE и Олга Минева. Международната дискусия след тях ще продължи с Мартин Яна – председател на Асоциацията за галериите и музейното изкуство в Австрия, Марк-Оливие Ролер – директор на МАН, Музей на изкуствата и историята в Женева, и Латифа ал Халифа – директор на Art Station, образователното звено на фондация RAK Art.

Австрийският културен форум осигурява пристигането на влиятелния галерист Martin Janda, а унгарският културен институт в София (Институт Лист) допринася за включването на Кристина Сипьоч и Соболч Вида – ключови фигури, които представят динамиката на унгарската арт сцена и ролята на музеите в изграждането на културната идентичност.

Sofia Art Fair - Imagine се организира от Фондация „София диша“ под патронажа на кмета на София, г-н Васил Терзиев, и е включен в Културния календар на Столична община за 2025 година, както и с подкрепата на Министерство на културата и Министерство на туризма, което подчертава значението на събитието като културен и дипломатически фактор за развитието на България като дестинация за културен туризъм.

Благодарим и на нашите институционални партньори: Столична община, Държавен културен институт към Министъра на външните работи, Посолство на Република Франция и Френски институт в България, Посолство на кралство Нидерландия, Институт Лист – Унгарски културен институт София, Австрийски културен форум София, Посолство на Кралство Испания в Р България и Институт Сервантес - София.

Отправяме специални благодарности за подкрепата на нашите партньори. Сред основните партньори на събитието са още Art and Culture Today, Фондация „Лъчезар Цоцорков“, Рекламна агенция The Locals и Sofia Tech Park.

Българо-американска кредитна банка е стратегически партньор на Sofia Art Fair и застава зад събитието с ясна мисия – да подкрепя устойчивото развитие. Част от дългосрочната ѝ стратегия е да инвестира в значими инициативи, които вдъхновяват промяна – в бизнеса, изкуството и обществото. С подкрепата си банката не просто участва, а създава възможности за развитие и културен обмен.