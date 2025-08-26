П рокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) освободи Стоян Лазаров от длъжността „заместник на административния ръководител – заместник военно-апелативен прокурор на Военно-апелативна прокуратура“, както и от длъжността „прокурор“, считано от датата на встъпването му в длъжност „заместник-министър на правосъдието“.

Решението е във връзка с молба от Лазаров от 25 август, информира днес ВСС.

Молбата е мотивиран със заповед на министър-председателя Росен Желязков от 22 август, с която той е назначен на длъжността заместник-министър на правосъдието. Неговата кандидатура е предложена от Георги Георгиев - министър на правосъдието, предаде БГНЕС.