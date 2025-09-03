Т емата за кандидатите за президент ще стане дискусионна едва през пролетта на 2026 г., дори е възможно и през лятото. Това коментира пред „Телеграф“ социологът доц. Стойчо Стойчев.

Формулата за успешен кандидат за държавен глава е той да бъде издигнат от Инициативен комитет, което важи както за десните, така и за левите формации у нас. Стойчев поясни, че обикновено този подход се прилага, за да се избегнат усложнения, ако даден кандидат трябва да получи подкрепа от две враждуващи партии.

Така всяка от политическите сили го припознава за свой и агитира за него от свое име, а не от това на официална коалиция. Именно тази формула по-всяка вероятност ще бъде приложена и по отношение на кандидата за „Дондуков“ 2 на сегашния държавен глава Румен Радев.

Според Стойчев все още не е ясно кой ще е той, дали това ще е настоящият вицепрезидент Илияна Йотова.

По думите му към момента няма заявки, че Радев ще застане зад нея или ще бъде номинирана само от БСП.

По повод на това кой трябва да бъде общият десен кандидат за президент, Стойчев посочи: „Този, който е способен да победи кандидата на Румен Радев“. Според него десните в момента се оглеждат за претендент за „Дондуков“ 2, който да е образован, с определени политически възгледи, но въпросът е дали наистина ще може да пребори човека на Радев.

Стойчев смята, че десните трябва да търсят име, което да намери по-широка подкрепа. Ако обаче се стигне до отделни номинации на ГЕРБ и останалите десни формации, то трябва да се обмисли възможни ли са съвместни действия на балотажа.„В противен случай ще наблюдаваме развръзката, до каквато обикновено се стига при президентските избори - десните кандидати губят срещу тези на БСП“, каза Стойчев.

Той смята, че Инициативният комитет също е опция за ГЕРБ и ПП-ДБ, въпреки че такова нещо още не е договорено. Според него ГЕРБ са по-склонни за подобен тип действия.