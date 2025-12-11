В ъзрастни мъж и жена са с множество наранявания след катастрофата на пътя Добрич-Бранище вчера следобед, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

73-годишен мъж е управлявал лек автомобил „Шевролет“. Той е самокатастрофирал, удряйки се в стена на контролно-пропускателен пункт „Бранище“.

Водачът е с фрактура на горен крайник, счупени ребра и пневмоторакс.

Пострадала е и пътуващата с него 71-годишна жена, която е със счупвания на долните крайници.

Двамата са настанени в Многопрофилната болница за активно лечение – Добрич.

Източник: БТА